"Vivirás en cada grito de gol", el emotivo video del club para Guerra

El fallecimiento del ex delantero del Lobo, Hugo Romero Guerra, caló hondo en los simpatizantes del club mens sana.

El uruguayo dejó un grato recuerdo en su paso por Gimnasia, marcando goles importantes, y volviéndose uno de los artilleros más importantes que pasaron por la institución.

Por eso, desde el club, se decidió rendirle un homenaje con dos videos que fueron subidos a las redes sociales.

EL RECUERDO DEL INDIO

Por su parte, el actual entrenador del Lobo, Hernán Darío Ortiz, reconoció que lo golpeó la noticia, ya que había quedado una buena relación desde aquellas épocas como futbolistas.

En la conferencia de prensa que brindó el DT esta mañana con vistas al partido del lunes ante Newell's, el Indio manifestó que cuando asumió el interinato tras la partida de Sava, Guerra fue el primero que lo llamó.

"No es fácil digerir la noticia de lo de Guerra, él fue el primero en llamarme cuando asumí", contó el técnico conmovido y agregó que "lo supe a la 5 de la mañana. Nuestras familias son amigas. Iba a traer a su hijo, que me dijeron que juega muy bien, a probarse al club. Mi más sentido pésame, no es fácil".