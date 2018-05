Denuncias por restricción para el retiro de dólares y una desmentida del Bapro

En medio de una nueva jornada caliente para las finanzas, en la que moneda estadounidense cerró por encima de los 25,50 pesos, circularon con fuerza ayer versiones que apuntaban a una supuesta restricción por parte de los bancos para el otorgamiento de dólares a ahorristas.

Eso, a partir de denuncias que fueron publicadas en redes sociales y que llegaron a la redacción de EL DIA, sobre casos puntuales que ocurrieron en entidades de la Ciudad.

Las denuncias dieron cuenta de clientes del Banco Provincia que ayer no pudieron retirar ahorros en dólares. Los casos se produjeron en sucursales del Bapro en barrios platenses, como la de 1 y 61 y la de 44 y 28.

Según los ahorristas, al pedir explicaciones se les informó que había "directivas" para no entregar billetes en moneda estadounidense.

Consultados por este diario, voceros del Banco Provincia dijeron que "no hay ningún tipo de restricciones para el retiro de dólares" aunque admitieron que "sí hay dificultades de logística y es por eso que pueden faltar circunstancialmente billetes".

"No tenemos ningún reclamo formal de ningún cliente. Estamos trabajando para incrementar el abastecimiento en todas las sucursales", señalaron los voceros de la entidad bancaria oficial de la Provincia.