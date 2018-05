¡Pobre nene!: Kämpfer adelantó el parto para que su signo sea Libra

Según contó, no quería que Juan, su primer hijo, naciera bajo la influencia de Escorpio, por eso pidió adelantar el nacimiento

Sorprendió Agustina Kämpfer al revelar el extraño pedido que le hizo a su obstetra para evitar que su hijo Juan naciera en un signo que ella no quería.

Al parecer, el bebé se tomaba su tiempo y ella, en principio, estaba dispuesta a esperar que llegara cuando llegara. Sin embargo, viendo que la fecha del nevo signo se le venía encima, decidió accionar.

“La fecha estimada de parto era el 19 de octubre. Yo quería parto natural sí o sí y ya estaba en la semana 40 de gestación. El obstetra me dijo que ya estaba todo listo y le pregunté ‘¿No lo podemos inducir mañana? Por un día cambia de signo y no quiero que sea de Escorpio. Se mató de risa y yo seguía: ‘Los escorpianos son bravísimos. Si ya está listo, saquémoslo antes’”.

Finalmente, el bebé nació al día siguiente, el 20 de octubre, y no terminó siendo sólo una decisión a pedido de la madre fan de la astrología sino que fue por recomendación médica.

“Mi médico me mandó a hacerme la ecografía y gracias a eso descubrieron que por el tiempo que llevaba en la panza, se estaba empezando a quedar sin líquido amniótico. ‘Ya no es solo tu deseo astrológico, tenemos que sacarlo y es una prescripción médica’”, le advirtió su médico.

Feliz con su regreso al trabajo (es una de las panelistas de Moria Casán), Agustina disfruta de estos seis meses de maternidad y contó cómo fue el vínculo durante este timpo con el padre de la criatura, Agustín Badaraco, chef argentino radicado en México.

“Estuvo en el parto, se quedó 20 días en Buenos Aires y volvió porque tenía que trabajar. Ahora está por venir, y durante estos seis meses lo vio por videollamada”, contó.

“Cuando decidimos traer un hijo al mundo de esta manera, tomamos la decisión con mucha madurez y responsabilidad. Somos amigos, aunque reconozco que la relación cambió mucho. Él está lejos pero está presente y me ayuda mucho. Nuestra historia es así y no me gusta decir que es normal o no. Prefiero usar el término no es habitual”, concluyó.