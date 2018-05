Robo insólito: llegó en una silla de ruedas y se fue en una “mountain bike”

El cambio se produjo frente a un negocio, en City Bell. Señalan por el hecho a un menor que tendría un problema en una pierna

Por motivos que solo él conoce, ayer por la noche decidió pasar de las cuatro ruedas en las que se movía, a dos, ajenas. La víctima de esa decisión, empleada de un negocio de City Bell, terminó la jornada sin poder creer lo que veía. Allí donde estaba su bicicleta, tras el veloz paso de un grupo de adolescentes, había quedado una silla de ruedas.

El particular episodio se desarrolló por la noche, frente a la fiambrería situada en Camino Belgrano entre 471 y 472. Cuando la jornada comercial terminaba y se disponían en el local a bajar las persianas, la joven propietaria de la bicicleta vio movimientos en la vereda. Unos minutos después, cuando salió a la calle, ya no estaba la Raleigh rodado 26 con la que llegaba a trabajar todos los días.

Sin embargo, a pocos metros, detrás de un árbol, había una silla de ruedas que uno de los ladrones utilizaba para desplazarse. “Estábamos cerrando, bajando la cortina, cuando vino un grupo de chicos entre los que había uno en silla de ruedas. Cortaron el candado y se llevaron la bicicleta que dejo siempre en el bicicletero”, le dijo la joven empleada a este diario.

“Después apareció otro con dos bicicletas, se fueron no sé cómo y dejaron la silla de ruedas detrás de un árbol”, indicó.

“Lo insólito fue que el que robó la bicicleta estaba en la silla de ruedas y dejó la silla para subirse a la bici. La chica hizo la denuncia pero le dijeron que son menores y no pueden hacer nada”

Magalí

Empleada del comercio

Según alcanzó a ver “uno venía saltando en un pie y una de las chicas que estaba en el grupo venía rengueando, pero puede ser un método para robar”. Incluso “me dijeron que uno de los chicos usa la silla de ruedas, que tiene un problema para caminar y que vive cerca de acá”, agregó.

Según la joven, la Policía los tiene identificados y son menores de edad. “La chica hizo la denuncia pero le dijeron que son menores y no pueden hacer nada”, dijo Magalí otra empleada del comercio, quien señaló por el robo a “un chico con dificultades para caminar, que incluso volvió a buscar la silla”.

PUBLICADA EN UNA RED SOCIAL

Otro dato en la escena, es que muy poco después la víctima vio publicada su bicicleta en una red social y logró comunicarse con quien la ofrecía, sin revelar quien era realmente. Aunque el delincuente le terminó diciendo que ya la había cambiado por una moto.

“La publicó en un grupo de Facebook, diciendo que la cambiaba por un equipo deportivo y me contacté. No le dije quién era, pero me dijo que ya la había cambiado por una moto robada”, le dijo la víctima del robo a este diario.

La comisaría décima de City Bell está al tanto del robo, que fue denunciado por la empleada de la fiambrería, y ayer buscaba a los autores. Una fuente de esa dependencia confirmó que “los protagonistas el hecho son un grupo de tres chicos, menores de edad” a los que incluso tenían identificados unas horas después de radicada la denuncia. No obstante eso, los policías aguardaban la orden judicial para avanzar con el registro de una vivienda a la que tenían apuntada en la tarde de ayer.

La reconstrucción del particular robo coincide en el capítulo inicial, donde se señala a un grupo de menores y también en el final, de la silla de ruedas que dejaron al llevarse la bici.

UNA LESIÓN EN UNA PIERNA

La fuente consultada indicó que “el pibe que usaba la silla no está impedido de caminar. Por un accidente que sufrió tiene un problema en una pierna, pero puede moverse”.

Así, el policía detalló que “eran tres chicos. Una chica que empujaba la silla en la que iba un pibe y otro más que caminaba al lado de ellos”. Los policías, sostenían que estaban cerca de dar con los responsables o al menos con sus domicilios, que se ubicarían cerca del comercio donde se produjo el robo por el que ahora se los señala.

Desde la comisaría se confirmó que utilizaron un instrumento de corte para liberar la bicicleta, hasta ahí atacada con una cadena y asegurada con un candado.

Una vez que lograron sacarla del bicicletero, el joven con dificultades se subió y empezó a pedalear. Se presume que también iba la chica sobre la bici. En cambio el tercer adolescente salió corriendo. Los policías no descartaron que, como señalaron en el local, el adolescente en cuestión haya merodeado intentando recuperar la silla que luego terminó en la comisaría.

La bicicleta que ahora se busca se emplea en la especialidad de “mountain bike”, orientada a los paseos y carreras en terreno rural y de montaña. Tiene un valor estimado del orden de los 15 mil pesos.