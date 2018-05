Anticipo del extenso reportaje que saldrá el fin de semana en EL DIA

Troglio, claro sobre el torneo: “No es momento de probar, este año tenemos que hacer muchos puntos”. El fin de semana, la nota completa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

Llegó a horario. Es más, antes de lo pautado. La esencia es la misma. Un Pedro Troglio auténtico. Que nunca deja de saludar y responder con una sonrisa el saludo de quien se va cruzando en la vereda o en los pasillos del diario. Se queda hablando con todos, y siempre tiene una salida risueña para todos, sean Triperos, Pinchas, de Boca o River. Todo en el marco de una entrevista que aquí anticipamos, pero que se podrá disfrutar de manera completa el fin de semana en nuestras páginas.

Alguien le grita al pasar, “¡Grande Pedrito que volviste!”, el sonríe y larga un, “gracias Papá”. El teléfono no para nunca, “quiero cumplir con todos. En esta Ciudad tengo mucha gente querida, que siempre me ha tratado bien. Y uno no puede decir que no”.

Más allá de las requisitorias periodísticas, no deja de ir a Estancia, ayer también fue a Lanús a ver a los juveniles; pero también es capaz de pasar por el cumpleaños de hinchas que le piden; o ir a ver a alguien que no la está pasando bien de salud.

Troglio, más allá de lo futbolístico, genera mucho en la gente, sea o no de Gimnasia. Es así, el lo sabe, y aparte, nunca puede decir “no”.

“Meteme algo de photoshop por favor, agregale pelo, no se... manejámelo”, dice sonriendo mientras el fotógrafo de este medio hace su trabajo.

Después de sacarse fotos con hinchas, grabar mensajes y demás, llega el momento de la nota formal. Será una charla bastante extensa, donde por momentos se lo nota más reflexivo que tiempo atrás. “Por ahí antes me enojaba por todo. Cuando salieron las redes sociales por ejemplo. No entendí el juego. Y contestaba. Y me dolía que gente del Club me dijera ciertas cosas, la verdad no lo entendía. Pero bueno, se que hay gente que me quiere y otra que no. Me quedo con que todos queremos lo mejor para Gimnasia y que el equipo siempre gane”, afirma.

“Sigo pensando que por más enojado que esté a veces, voy a seguir estando siempre dando una mano acá. Después esto quiero que se entienda, es muy difícil hablar del amor, hablar del afecto, y del hincha, cuando vos vivís de esto y cobrás para esto. Ahora, ¿cuál es nuestra manera de demostrar el afecto y el amor al Club, es en momentos donde casi nadie quiere venir, que nosotros vengamos. Después, lógicamente vivimos de esto. Entiendo que es difícil hablar de amor cuando el técnico cobra y cobra bien”, asegura.

Sin dudas, es un tema que le duele. Le molesta. Y va más allá del tatuaje que se hizo alguna vez del Lobo; o que sus hijos siguieran habitando la tribuna por más que el estuviese de DT en a Tigre o en Perú.

“Yo a Gimnasia nunca le dije que no. Le dije tres veces que sí, y en tres veces difíciles, y siempre resignando más de lo que uno ganaba en otro lugar y sabiendo que venía a situaciones difíciles. Pero siempre salió bien y creo que esta también va a salir bien”, dice.

Durante la charla pasan los nombres de pibes que vio muy bien en estos días; cómo encontró el Club; los objetivos; la alegría y emoción familiar por volver; pero sabe que también hay un tema que muchas veces el hincha le ha reprochado: los clásicos. “A mi no me pesan. Lo que digo es que hay una historia negativa en un lapso de tiempo donde me tocó estar. Porque yo no he estado y Gimnasia no ha ganado tampoco. A mí me ha tocado ganar dos veces al menos, a otros nunca. Pero bueno, sí siento que es una de las deudas pendientes que tengo de tratar de empezar a cambiar esa historia”.

Por momentos se emociona al hablar de su familia. El técnico Tripero revoluciona todo. Sale alguien de una verdulería y de un kiosco y él se queda a sacarse una foto. Jamás dice que no, como a Gimnasia.

DISTENDIDA CHARLA EN VIVO, EN LA REDACCIÓN DE EL DIA