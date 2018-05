Piden 5 años y medio de prisión para Boudou

| Publicado en Edición Impresa

En el inicio de los alegatos, la Oficina Anticorrupción (OA), como querellante, pidió que el ex vicepresidente Amado Boudou sea condenado a la pena de 5 años y medio de prisión (la sanción máxima son 6 años) por quedarse con el 70 % de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda, a cambio de ayudar a solucionar los problemas fiscales que enfrentaba la compañía. El organismo reclamó además que le impongan una multa de 90.000 pesos y lo inhabiliten de por vida para ejercer cargos públicos.

Boudou está acusado, junto a otras cinco personas, de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los abogados de la OA Matías Rey y Natalia Pereyra pidieron además que José María Núñez Carmona (socio del ex vicepresidente) sea condenado a 5 años; que Alejandro Vandenbroele (el arrepentido y presunto testaferro de Boudou) reciba un año y medio; que Nicolás Ciccone (ejecutivo de la imprenta), 3 años y 8 meses de prisión; que César Forcieri (ex asesor en la Jefatura de Gabinete), 2 años y cuatro meses; y que Rafael Resnick Brener (ex Afip) reciba 3 años de prisión.

La Justicia pretende aclarar si, en 2010, cuando era ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, adquirió la imprenta privada junto a su entonces socio Núñez Carmona.

Según la investigación, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- con el fin de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

Está previsto que, tras la intervención de la Oficina Anticorrupción, continúe esta etapa final con los alegatos hoy de la Unidad de Información Financiera, los de la Fiscalía, el 5 de junio, y los de las defensas, el 19 de junio.

NUEVA INDAGATORIA

Mientras, el juez Ariel Lijo decidió citar a declarar en calidad de investigado al ex vicepresidente por la presunta falsificación de facturas en la rendición de viáticos cuando era ministro de Economía, entre 2009 y 2011, informaron fuentes jurídicas.

El juez también citó a indagatoria a Héctor Eduardo “Cachi” Romano, el que fuera jefe de la Secretaría Privada del Ministerio de Economía.