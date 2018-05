Hospitales a merced de los apagones y otra operación alumbrada con celular

Ahora fue en el de Niños. La luz se cortó en medio de una compleja intervención a una beba. Profesionales denunciaron que los generadores tardaron siete minutos en encenderse. Se suma a otros casos de este año

“Los generadores funcionan bien y tienen mantenimiento constante”, informó ayer el Ministerio de Salud de la Provincia con relación a una falla que se registró el jueves último en el sistema eléctrico del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, mientras se realizaba una operación compleja en la que los médicos tuvieron que alumbrarse con las linternas de sus teléfonos celulares y decidieron postergarla hasta ayer.

Ahora desde la cartera de Salud anticiparon que colocarán un nuevo generador que abastezca al sector de quirófanos.

El hecho no fue algo aislado, se sumó a los problemas registrados tiempo atrás durante un apagón en el Hospital San Martín e hizo recordar la intervención quirúrgica que se hizo en el Hospital Rossi, en la que también fallaron los generadores y los médicos tuvieron que iluminarse con sus teléfonos móviles.

En esta oportunidad fue el jueves a eso de las 10:30 cuando se produjo un amplio corte de luz en la Ciudad y en medio del apagón los médicos del Hospital de Niños tuvieron que terminar algunas cirugías alumbrados por la luz de los celulares. De acuerdo a lo que contó el neurocirujano Ariel Longuino “tardaron siete minutos en encenderse los generadores” y con la ayuda de los celulares “pudimos terminar operaciones cardiovasculares, con tórax abierto, pero sin resolver la patología”.

El médico señaló que “se puso en riesgo la integridad de nuestros pacientes”, y recordó que la misma situación ya ocurrió en otros centros de salud platenses como el Hospital Rossi y el Policlínico San Martín.

“Esta situación pone en evidencia que la salud es el último orejón del tarro, porque la desinversión es sostenida, pasó en todos los gobiernos”, dijo Longuino.

En esa línea, CICOP, seccional Hospital Sor María Ludovica, emitió un comunicado en el que se denunció lo sucedido y se indicó que el corte obligó a que algunos profesionales continuaran operando bajo la luz de celulares poniendo en riesgo la vida de los pacientes. “El servicio de cirugía cardiovascular, teniendo a un paciente con una esternotomía a cielo abierto, debió suspender el acto quirúrgico y dar por finalizada la cirugía sin resolver la patología”, se agregó.

Desde CICOP se informó que la misma suerte sufrió el servicio de terapia intensiva pediátrica en el que algunas bombas y respiradores dejaron de funcionar por el corte.

Longuino dijo que “una vez más el esfuerzo de todos los trabajadores del hospital hizo que no se produjera una tragedia. Solicitamos a las autoridades provinciales que tomen cartas en el asunto y dejen de poner en riesgo la vida de nuestros pacientes”.

Pilar Peralta, también cirujana de planta del Hospital de Niños, fue otra de las médicas que el jueves tuvo que operar iluminada por celulares debido al apagón que se registró en toda la Ciudad y al desperfecto que sufrieron los grupos electrógenos de ese centro de salud.

La doctora Peralta le relató a EL DIA la dramática situación: “estábamos operando a un recién nacido, se cortó la luz y se escuchó como que querían arrancar los grupos electrógenos, pero no arrancaron. Los residentes alumbraron con la luz de celulares durante 7 minutos, hasta que arrancaron los generadores y ahí pudimos terminar la cirugía”. Y agregó que “gracias a Dios ayer no murió ningún paciente. Hay un bebé recién nacido que está muy complicado porque se apagó un aparato y quedó muy mal. Pero me parece que este problema es más profundo”.

Al ser consultada sobre el difícil momento aseguró: “en lo único que pensás en ese momento es en resolver el problema. No podés dejarlo abierto y quedarte de brazos cruzados esperando que vuelva la luz. Tenés que seguir y apurarte lo que más puedas porque no sabés cuánto tiempo va a funcionar la máquina a la que estaba conectado. Por suerte los teléfonos celulares vienen con luces geniales y había como 10 residentes alumbrando”.

Por último, remarcó que “es producto de la falta de mantenimiento que tiene el hospital. El domingo pasado se inundó por las ventanas rotas, vivimos llenos de gatos... Son un montón de cosas que no se conocen y si no pasa esto no se enteran”, a lo que agregó: “Si esto sigue funcionando es fundamentalmente por los profesionales, tanto enfermeros como médicos, porque todos hacen lo imposible, dejan la sangre ahí adentro para resolver las cosas”.

En tanto el ministerio de Salud, dio cuenta de que el jueves a las 8:30 ingresó a quirófano una paciente con diagnóstico de comunicación Interauricular, a la que se le realizó la anestesia correspondiente, la colocación de vía central y vía arterial y se procedió a la realización de esternotomía mediana. “A las 10:27 se produjo un corte total de energía eléctrica que se prolongó durante 7 minutos. Al tratarse de una cirugía de gran complejidad, se decidió suspender la misma por seguridad del paciente. La operación se reprogramó para ayer y se indicó que fue exitosa”.

Con relación al funcionamiento de los generadores se comunicó que “uno de los cinco generadores del hospital se recalentó y produjo un cortocircuito que fue solucionado en 5 minutos por el personal. El suministro energético demoró 7 minutos en llegar. Si bien los generadores funcionan bien y tienen mantenimiento constante, se colocará un nuevo generador que abastezca exclusivamente a la zona de quirófanos. Para esto, se aprovecharán las obras que se están llevando a cabo en el hospital”.

Los generadores eléctricos -se indicó- se monitorean de manera periódica. Según los protocolos de seguridad cuando se produce un corte de luz debería normalizarse el sistema eléctrico en un tiempo que va de los 30 segundos al minuto. “Lamentablemente el jueves se produjo un corto circuito con una bomba de extracción de agua, algo ajeno al trabajo del generador, pero eso demoró la normalización de la electricidad”, agregó la fuente consultada.

Para llevar tranquilidad, se comunicó que para que los tres quirófanos que están en obra no corran con riesgos en el sistema eléctrico se incorporará otro generador que contará con un sistema de alimentación ininterrumpida lo que hará que en caso de corte de luz, la interrupción no se note.