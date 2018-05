Todos contra Laurita: quiere volar pero le tiran con gomera

Al mundo de la farándula no le cae nada bien el ascenso de la bailarina: críticas, recriminaciones y escándalos rodean el éxito creciente de la novia de Fede Bal

En la farándula el éxito de Laurita Fernández no cayó nada bien... / archivo

Laurita Fernández era hace un par de temporadas una bailarina más del elenco del “Bailando”. Seguro, había comenzado una relación con el productor del programa, Fede Hoppe, ganando algo más de pantalla, y también ganaba protagonismo a puro carisma en “Combate”, esa especie de usina de bailarines de Tinelli que pisa fuerte entre la juventud tuitera, pero nada hacía augurar el lugar que ocupa hoy la blonda, que será jurado del “Bailando” del que fue bicampeona y protagoniza el éxito teatral más grande de Calle Corrientes.

Claro, cuando alguien sube, no son pocos los que quieren bajarlo: “El termómetro del éxito es la envidia de los descontentos”, decía Salvador Dalí, y a juzgar por las críticas que la rodean en las últimas semanas, Laurita es exitosísima.

Tras días de cruces con su némesis, Mica Viciconte, la panelista Yanina Latorre y otros, Fernández este finde un nuevo ninguneo de Susana Giménez, productora de “Sugar”, la obra que protagoniza: la diva fue a ver al teatro “Sunset Boulevard”, el musical protagonizado por Valeria Lynch, pero todavía no fue a ver “Sugar” desde que Laurita reemplazó a Griselda Siciliani en el rol protagonista.

Susana sigue así ninguneando a la actriz líder de su obra: antes del estreno de la nueva temporada de “Sugar”, cuando le preguntaron por la salida de Gri y la entrada de Laurita, la diva había lanzado un tremendo “¿quién es Laurita?”. Cómo es evidente que conoce a quien iba a ser entonces la protagonista de la obra que produce, la frase sonó como una recriminación contra la elección de la bailarina para el papel que interpretaron Su y Griselda Siciliani: Laurita asomaba para la diva y para buena parte del establishment como un nombre sin la altura suficiente para el rol, y por eso fue duramente criticada al momento de anunciarse su contratación por casi toda la farándula.

Las críticas volvieron a resonar en todos los programas de la tarde cuando empezaron los rumores que iba a reemplazar a Pampita, hoy en Telefé, como jurado del “Bailando”. “¿Qué se comió?”, disparó De Brito. “Está re agrandada. ¡Se compara con Pampita y Florencia Peña! Pregunta a quién hay que reemplazar en el jurado. ¿Qué se comió Laurita Fernández? ¿Qué se comió… además de a un montón de gente?”, agregó, mientras que Moria la recibió con palitos: “Va a haber un zoológico. Yo soy una yegua y ella es una zorra”, disparó la histórica enemiga de la rubia, que sostuvo siempre que Fernández le había sido infiel al “pobre” Hoppe con Fede Bal, motivo de numerosos enfrentamientos en la pista de Tinelli.

“No le da para jurado a Laurita, sin vueltas-. Le falta estelaridad. La estelaridad no te la da una escuela de baile. Te lo da la vida, el público”, se sumó Polino a las críticas de sus nuevos compañeros.

ESTELARIDAD

De Brito había sido entonces azuzado por Yanina Latorre, su panelista de “Los ángeles de la mañana”, que tampoco tiene mucho amor para quien fuera durante un verano su compañera de panel. “Al final, Polino tenía razón, estás encabezando ‘Sugar’, no podés salir así a la calle, con el pelo y la gorra... Susana Giménez y Mirtha Legrand no te salen así de la radio”, disparó esta semana Yanina luego de que Laurita diera una nota en la calle vestida de “entrecasa”. “Le falta para celebrity, Pampita no te sale así del canal, ni Nicole Neumann... Le falta para ser estrella”, siguió Latorre, en el primero de varias críticas que recibió la rubia esta semana.

También la atacó su histórica enemiga desde los días de “Combate”, la actual novia de “Porot” Cubero, Mica Viciconte. “No es fácil estar de jurado. Hay que plantarse y decir lo que uno piensa. Si va con la mejor onda y no va con comentarios negativos, va a estar todo bien”, advirtió la mediática que podría volver a participar del concurso. Y agregó picante: “Si está inflada o no, a la larga todos se tropiezan con el piso”.

Laurita no le respondió a Latorre o a De Brito, tampoco hizo alusiones a la ausencia de Susana de su obra, pero si le contestó a Mica. “Que los demás opinen lo que quieran, me tiene sin cuidado. En caso de que finalmente participe del ‘Bailando’, si alguien tiene una queja, sabrán dónde están las nuevas oficinas de producción”, sostuvo la bailarina.

Y mientras seudo famosas como Denisse Romano intentan colgarse de su estela generando escandalitos (la morocha mostró mensajes de Laurita donde le decía que se aleje de Bal), Laurita les responde a todos con menos palabras y más hechos: brilla en “Sugar”, que rinde mejor con ella en cartel que con Siciliani, y se prepara para ser jurado del concurso más importante de Argentina. Le moleste a quien le moleste.