En medio de sus críticas, la diva reconoció que hizo mucho para que el Presidente ganara las elecciones

Mirtha Legrand, una de las figuras de la televisión argentina que más apoyó a Mauricio Macri para que llegue a ser presidente, arremetió con todo contra el Gobierno e hizo notar su gran malestar. “Estoy decepcionada”, aseguró la diva en pleno almuerzo de domingo, en vivo en la pantalla de El Trece. Pero no la dejó ahí, porque en la continuidad de la charla con uno de los invitados a su mesa, también dijo que se siente “defraudada”, luego de haber “hecho mucho”, para que el actual Presidente y Cambiemos llegaran al poder.

Claramente no fue un almuerzo más, en su larga lista que ya cuenta cincuenta años al frente del ciclo. Para sorpresa de muchos, la Chiqui se envalentonó mientras conversaba con el economista Matías Tombolini, y terminó diciendo cosas que en otro momento hubieran sido impensadas. Especialmente por la postura que siempre mostró frente a las corrientes políticas que más votos obtuvieron en la última elección. Y a sabiendas de su claro enfrentamiento con el kirchnerismo.

Todo se dio a partir de una charla sobre la compleja semana que vivió el Gobierno en materia económica, a la estampida que tuvo el dólar y a la incertidumbre manifestada por muchos argentinos.

Allí, Tombolini aprovechó para cambiar las “reglas del juego” en la mesa de la diva y le dijo: “Me permito hacerte una pregunta. La luz hay que pagarla en cuotas; los sueldos suben más despacito que los precios, entonces yo te hago una pregunta: ¿no estás un poquito decepcionada?

Al escucharlo, Legrand le respondió “¿Me preguntás si estoy un poquito decepcionada? Sí, sí… estoy decepcionada. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara”.

Entonces Tombolini replicó: “Por eso te lo pregunto”. Mirtha, sin pelos en la lengua, no piso el freno sino que aceleró a fondo: “Y es como que me hubieran defraudado, yo me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Yo me siento defraudada, digo la verdad. ¿Sabés qué? Me da como rabia, me da fastidio que se hayan dejado avasallar así (en referencia al Gobierno), que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas”.

Allí, Tombolini trató de tomar la palabra, pero Legrand lo cortó: “Y la doctora Carrió también está decepcionada. Por algo acudió rápidamente a la Casa de Gobierno y a Olivos”.

“Yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que remarcan, que están con la maquinita remarcando todo el tiempo. En el Gobierno hay mucha preocupación”, reflexionó Mirtha. Y agregó: “El año que viene hay elecciones, esto es un mazazo. Yo venía escuchando radio cuando venía al canal y la gente decía yo lo voté pero no más”.