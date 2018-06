Final abierto, con definición voto a voto, para el proyecto de aborto legal

Anoche, la iniciativa contaba con 126 legisladores en contra, 122 a favor y 6 indecisos. Con esos números, el resultado aún era incierto. En caso de 2 empates consecutivos, votará el presidente de la Cámara baja

“Tengo la convicción de que la vida hay que defenderla, no hay ninguna causa para eliminar una vida. No puede ser esa la convicción de la política, y me revelo frente a esa situación”. Luis Contigiani (Diputado Socialista)

“El niño que crece en el vientre de cada una de nosotras tiene también derecho a expresarse... pero si no le damos vida no puede expresarse. El embrión no es un órgano de la madre”. Carmen Polledo (Diputada PRO)

“Defendí los derechos de las mujeres, me siento identificada con esta lucha, pero no me considero más mujer por tener el derecho de quitarle la vida a alguien. El proyecto promueve la política de la muerte”.. Gabriela Burgos (Diputada UCR)

Con fuertes discursos a favor y en contra, la Cámara de Diputados abrió un histórico debate sobre la legalización del aborto, en una sesión con resultado final incierto y que puede ser definido por el voto de nueve legisladores que hasta anoche figuraban como indecisos.

Al cierre de esta edición, los números que EL DIA contabilizaba sobre la futura votación del proyecto mostraban 126 votos en contra de la iniciativa, 122 en contra, 6 indecisos y 1 abstención. Es decir, un resultado incierto que sólo se revelará después de la votación final.

Además , se especulaba que en caso de que la votación final arrojara dos empates consecutivos, está habilitado para desempatar el presidente de la Cámara de Diputados, el bonaerense Emilio Monzó.

Monzó no dijo qué posición tomará si se llegara a la situación de tener que desempatar.

El debate, uno de los más importantes desde el retorno de la democracia, comenzó después de las 11,30 y se extendió durante toda la jornada de ayer. Con 150 oradores, incluyendo los presidentes de las distintas bancadas, está previsto que la votación se realice hoy, en las primeras horas de la mañana.

En las últimas horas, varios diputados que permanecían indecisos definieron su voto, entre ellos a favor de la legalización el diputado massista Ignacio de Mendiguren; el riojano Luis Beder Herrera, que integra el bloque Argentina Federal; el radical Hugo Marcucci y el macrista Alejandro García, en tanto que el justicialista Danilo Flores anunció su voto contra el proyecto de despenalización.

El debate en el recinto

Al abrir el debate como miembro informante, el presidente de la comisión de Legislación General, el platense Daniel Lipovetzky (PRO), que coordinó las audiencias, reiteró su postura a favor de la despenalización y dijo que “los cientos de abortos clandestinos que existen en la Argentina son un problema que debemos resolver”.

Lipovetzky defendió la constitucionalidad del proyecto al afirmar que “no hay ningún artículo de la Constitución que prohíba la despenalización del aborto”.

En tanto, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), advirtió que si se legaliza el aborto “el daño será irreparable” ya que “no es el camino para evitar muertes de mujeres, sino que hay que redoblar los esfuerzos en políticas de educación sexual”, al fundamentar su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo en el recinto.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), miembro informante del debate, sostuvo que la discusión “se había silenciado durante muchos años” y cuestionó al kirchnerismo al recordar que “muchos de los que votarán en esta sesión el proyecto para legalizar el aborto “no lo trataron, no quisieron tratarlo” durante su gobierno.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), otra de los miembros informantes del debate, y tras anticipar su respaldo a la iniciativa, precisó que la ley vigente y la Corte “han zanjado la discusión sobre los estatus jurídicos que le corresponden a un embrión y a una persona”.

Desde el FpV-PJ, Daniel Filmus, ex ministro de Educación del kirchnerismo, se mostró a favor del proyecto y aseguró que “el movimiento de las mujeres tarde o temprano va a ser que ésto sea legal en la Argentina. Si no lo hacemos cuanto antes, estaremos generando las condiciones para que haya más muertes”.

Por el Frente Renovador, Cecilia Moreau, aseguró que “dejamos nuestras creencias religiosas en la puerta del Congreso”.

“La política no puede tirar la piedra y esconder la mano. Más temprano que tarde tendremos aborto legal en Argentina”, subrayó.

Moreau afirmó que “la discusión es aborto legal o ilegal; seguro o inseguro. Los que se oponen y piden educación sexual, no los vi nunca en los barrios más humildes o en los colegios de Recoleta explicando qué es un preservativo y cómo se usa”.

Desde ese mismo bloque pero con diferente posición, la masissta Carla Pitiot, se definió como “una retrógrada con convicciones muy firmes” y advirtió que “creer que la voz de las mujeres es una voz única, es tan extremo como cuando a las mujeres no nos dejaban hablar y nos acallaban. A mí no me van a acallar, no me van a decir que soy anti derecho de mujeres, no me van a correr con eso”.

En tanto, una de las primeras diputada firmantes del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, realizó un enfático discurso al señalar que la discusión es “aborto legal o aborto clandestino” y advirtió que “quiénes votan por el no a la legalización están votando por el clandestino: los que defienden las dos vidas no defienden las dos vidas defienden el estatus quo”.

La iniciativa que el martes recibió dictamen de comisión tiene como eje el texto original presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2006, al cual le incorporaron modificaciones para seducir a los indecisos.

Entre esos cambios se agregó la objeción de conciencia de los médicos pero no de las instituciones y se estableció que las adolescentes de 13 a 16 años deberán ir acompañados por un mayor.