Capítulo mil: Maxi chicaneó a Wanda y ella mostró chats privados

| Publicado en Edición Impresa

No todos los papis famosos la pasaron bien en el Día del Padre: Maxi López tuvo un domingo poco feliz al entablar una nueva batalla con su ex, Wanda Nara, quien no se bancó una chicana del futbolista en Instagram y publicó mensajes de WhatsApp entre ambos, dejando en offside al delantero quien, claro, protestó como le hubiera protestado a un árbitro...

La historia, el capítulo mil de una larga batalla entre la botirreina y el blondo, es la siguiente: Maxi acudió a Instagram para publicar una fotografía acompañado por los tres hijos que tuvo con Wanda Nara, Valentino, Benedicto y Constantino, y escribió debajo de la imagen “Gracias por regalarme este día en mi vida. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar cerca, los amo”.

En la emotiva frase, Maxi no pudo evitar lanzar una chanza a su ex, quien, según él dice esporádicamente, no le deja ver a los chicos. Ella señala que en realidad él no quiere, no hace los esfuerzos necesarios y, además, suele retrasarse en los pagos...

Lo cierto es que Wanda no deja pasar una, porque el mensaje no resultaba particularmente ofensivo, pero ella no dudó en tomar el más incendiario de los caminos y publicó en sus stories de Instagram un chat donde ambos intentaban negociar dónde pasarían los niños el Día del Padre y él se mostraba de acuerdo con que viajaran junto a ella y Mauro Icardi a Nueva York.

“El domingo me gustaría almorzar o cenar con los peques. Mañana viajo, domingo vuelvo. Próxima semana creo que también estoy acá. Pero no sé si tengo que viajar algún día”, dice Maxi

“Entonces me llevo a los nenes conmigo. No los puedo dejar en Milan si tampoco estás vos. Me imaginé que viajabas porque no los buscaste del colegio esta semana ni hoy tampoco”, responde ella, que sugiere que “cuando volvemos te escribo así los venís a ver. “Bueno, dale. Buen viaje”, escribe él zanjando la cuestión.

Horas más tarde -luego de la revelación del chat- López respondió con dureza la actitud de su ex esposa. “Ni en el Día del Padre... ni Navidades... ni Año Nuevo... Ni vacaciones... En vez de ser tan cobarde de publicar las conversaciones por la mitad, tené la madurez de mejorar como madre y en vez de preocuparte por el qué dirán, intentá solucionar las cosas para la paz de nuestros hijos que, al final, no soy yo, son ellos los que sufren... #maduradeunavez”, fue el lapidario mensaje de Maxi, a través de Instagram Stories. ¿Qué responderá Wanda? Por lo pronto, sólo le deseó “feliz día” a Icardi en una foto donde aparece con sus hijos... y los de Maxi.