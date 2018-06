Les cerró la boca: la foto con la que Anto desmintió crisis con Lio

“Siempre juntos y con vos más que nunca”, escribió la rosarina, con una foto familiar, negando problemas de alcoba

Lionel Messi no arrancó con el pie derecho el Mundial de Rusia. No sólo por el penal errado y por el funcionamiento de la Selección, que no pudo ganar su primer partido. La situación para él ya venía mal barajada desde antes del encuentro del sábado.

Todo se remonta a que en los días previos a su viaje a la sede del campeonato de fútbol se conoció un video en la concentración donde su gran amigo el “Kun” Agüero habla de unas “cositas lindas” que quería que le diera otro amigo suyo, el “Tirri”.

El video circuló por todos los celulares, incluido, obviamente, el de Antonela Roccuzzo, la mujer del astro del Barcelona.

Aunque nunca se supo bien de qué hablaban Agüero y el “Tirri”, no le cayó bien a ella que Messi también se “anotara” para la propuesta. Los videos, según se supo luego, datan de hace dos años.

Ese día el 10 de la Selección minimizó la situación y le dio sus argumentos, que no trascendieron. Y según habría afirmado su círculo íntimo, la relación estuvo tirante apenas se conoció el video, aunque al día siguiente la pareja volvió a hablar y limó todas las asperezas antes de que Argentina empatara con Islandia.

Durante estos días, Antonela está en Rosario. Parece que ya tenía planeado ver los primeros partidos de la Selección para no viajar a Rusia con su bebé Ciro de tres meses. De paso, su idea era acompañar a su hermana Paula que hace dos semanas tuvo a su hijo Simón, el segundo de ella.

Por eso, Anto faltó entre los familiares en los palcos argentinos. Y no faltaron los que asociaron eso a una presunta pelea de pareja.

Frente a todo esto, Roccuzzo decidió terminar con una bola de nieve que había empezado a correr al publicar una foto con Lionel Messi junto a sus tres hijos. “Siempre juntos y con vos más que nunca”, escribió, en Instagram.

Según se supo, Rocuzzo tiene pensado viajar el 25 de junio a Barcelona, donde dejará a Ciro al cuidado de un familiar. De ahí se movilizaría a Rusia ida y vuelta, sin hospedarse en el frío país.