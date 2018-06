Procesaron al médico y a la anestesista de la operación de Pérez Volpin

La Justicia consideró que fueron responsables del fallecimiento de la periodista. Aguardarán el juicio en libertad

La justicia criminal dictó ayer el procesamiento por el delito de “homicidio culposo” al médico y la anestesista que condujeron la endoscopía que terminó con la muerte de Débora Pérez Volpin por considerar que fueron responsables del fallecimiento de la periodista, aunque sin prisión preventiva.

Con esta decisión del juez Carlos Bruniard, el médico endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Puente aguardarán en libertad el juicio penal.

En el procesamiento, que incluyó un embargo de 1,7 millones de pesos a cada uno, el juez consideró responsables a ambos profesionales de “provocar la muerte de la señora Débora Denise Pérez Volpin al haber obrado en forma imperita, negligentemente y sin observar las reglas del arte de curar”.

“Estamos conformes, es una resolución muy completa, el juez analiza todas las pruebas reunidas durante la causa, lo hace con detalle y es muy claro en cuanto a la responsabilidad de los médicos”, dijo la abogada querellante Débora Lichmann, quien aseguró que “la familia lo estaba esperando y creen que es un paso más, que esto no terminó acá, que hay que seguir”.

Bruniard dio por probado que Pérez Volpin “no presentaba ninguna deficiencia en su salud o integridad física” y acusó a Bialolenkier de conducirse en modo negligente “durante la ejecución, en el manejo de los instrumentos y en la evaluación y tratamiento de la paciente durante la práctica”, lo que provocó las lesiones mortales.

Sobre Puente, el magistrado señaló que “obró negligentemente al desatender el estado y los valores multiparamétricos de la paciente mientras el doctor Bialolenkier realizaba la VEDA (videoendoscopía digestiva alta), no advirtiendo a tiempo el cuadro que presentaba la misma como consecuencia de la perforación instrumental”.

ACUSACIONES MUTUAS

En sus declaraciones testimoniales, Bialolenkier y Puente se acusaron mutuamente por la muerte de la periodista, pero el juez determinó que las responsabilidades fueron compartidas.

En su descargo, Bialolenkier había asegurado que el ingreso del endoscopio al cuerpo de Pérez Volpin no contempló ninguna dificultad, pero el juez advirtió que el propio médico anotó en la historia clínica que el ingreso fue “con distensibilidad dificultosa del tracto digestivo”.

En cuanto a Puente, las evidencias recogidas durante la instrucción permitieron al juez considerar que “la médica, confiada en que se trataba de un estudio de rutina en el cual estadísticamente no se registran complicaciones, desatendió los signos vitales de su paciente, recostándose en el equipo que la monitoreaba”.

Según la querella, el juez “demostró las falsedades de los descargos” de los médicos procesados.

“El endoscopista sostuvo que no pudo haberla perforado pero el juez mostró que pudo ser así y que también fue una falta no haberlo advertido”, explicó Lichmann.

Sobre la anestesista, la abogada querellante afirmó que “es muy claro que se dio cuenta tarde de la desaturación de la paciente, no estaba atenta a lo que debía estar y después no supo cómo actuar ante los signos de perforación cuando era su deber”.

“Tuvieron que ir otros médicos a asistirla y en un minuto y medio la entubaron cuando ella no lo hizo en 28 minutos”, precisó.

LA PRESTACIÓN

El 5 de febrero, Pérez Volpin acudió a la clínica La Trinidad del barrio porteño de Palermo porque tenía un dolor abdominal y luego de estudios previos se le indicó una endoscopía para el día siguiente, por lo que permaneció internada, según las actuaciones judiciales.

Durante el procedimiento, la periodista y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires se descompensó sin que pudiera ser reanimada, por lo que murió a las 18.15 del 6 de febrero.

Bruniard determinó que los procesados esperen el juicio en libertad porque “las condiciones personales de los imputados, la participación activa de ambos en el seguimiento del proceso y la comparecencia ante el llamado del Tribunal, me permiten concluir que ni Bialolenkier ni Puente intentarán eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.

Del embargo de 1,7 millones a cada uno de los médicos, 1.200.000 corresponden a la demanda civil y 500.000 serían de costas del proceso, precisaron fuentes judiciales.

Las defensas de Puente y Bialolenkier tienen hasta el martes de la próxima semana para presentar la apelación ante la Cámara.

“Esta causa es claramente un homicidio culposo, nosotros vamos a llegar hasta el juicio oral y vamos por las condenas de los médicos, respondemos al deseo de la familia, que es buscar justicia”, aseguró Lichmann.

EL ENDOSCOPIO

En su momento, los abogados de la familia de Débora Pérez Volpin apuntaron sus sospechas a que el endoscopio entregado por la clínica a la Justicia no fue el utilizado en el procedimiento que le costó la vida a la periodista y legisladora.

“Se discutió mucho sobre si el endoscopio estaba roto o no, y si no funcionaba el aire que insuflaba y por eso el médico tomó el aire de la pared, a presión. En la causa esto no está probado, pero nosotros seguimos con la sospecha de si nos cambiaron o no el endoscopio”.