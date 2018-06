Vergüenza criolla: se pasó de vivo con una chica rusa y lo echaron del Mundial

Un argentino grabó un video con una adolescente haciéndole decir guarangadas y despertó la reacción diplomática

Quiso hacerse el gracioso y quedó como alguien más bien patético. Néstor Fernando Penovi (47), el hincha argentino que se popularizó durante su estadía en Rusia por una repudiable conducta sexista con una adolescente de ese país y por la cual fue expulsado del Mundial, emprendió ayer su regreso al país y aseguró que pedirá disculpas públicas por lo hecho.

Como tal vez se sepa, la filmación tomada por Penovi se viralizó en las últimas horas y generó el repudio masivo, a punto tal que la Embajada de Rusia en Argentina generó un reclamo por lo ocurrido. Las autoridades nacionales tomaron una determinación horas más tarde y decidieron quitarle su acceso a los estadios del Mundial. “Pedimos a las autoridades rusas que a esta persona, por procaz, por deshonesto, por indecente, le sea retirada la posibilidad de ingresar a los estadios de fútbol durante el Mundial”, dijo el director nacional de seguridad en eventos futbolísticos, Guillermo Madero. Según Madero, la Policía rusa retiró a Penovi el Fan ID, el documento obligatorio que deben presentar los espectadores para entrar en los estadios durante el Mundial.

En el video en cuestión puede verse a Penovi acompañado de una adolescente rusa de 15 años que lleva la bandera de su equipo dibujada en el cuello. El argentino la hace repetir: “Hola argentinos, vengan para aquí. Quiero chupar pija”. A continuación, el hincha tira un beso a cámara, la llama hermosa y se escuchan unas risas de fondo.

“Nos apena como argentinos ver esto cuando hay miles que están teniendo un comportamiento ejemplar”, comentó el responsable de la seguridad. Anteanoche, la Cancillería argentina replicó un mensaje de la Embajada argentina en Moscú en la que advertía que “el respeto, la tolerancia y la educación son valores universales”, y rechazaba “la utilización de las diferencias idiomáticas para faltar el respeto a nuestros anfitriones en la Federación de Rusia”.

También, como se dijo, la embajada rusa en Buenos Aires tomo cartas en el asunto y, a través de un comunicado, sus autoridades expresaron su profunda indignación “por el disparate obsceno y ofensivo cometido” por el hincha argentino.

Es la tercera vez en poco más de un mes que el fútbol argentino provoca un cortocircuito diplomático con Moscú. En mayo, la embajada rusa en Buenos Aires exigió a un canal argentino la retirada de un anuncio que parodiaba la homosexualidad. Días después, criticó con dureza el manual de idioma y cultura rusa distribuido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a periodistas deportivos en el que se daban consejos para seducir a mujeres rusas. La AFA se disculpó y atribuyó el contenido a un “error involuntario”.

Ayer, tras el escándalo desatado por su video y poco antes de emprender el triste regreso a nuestro país, Penovi -oriundo de Wilde y dueño de una concesionaria de autos- se justificó por su actitud diciendo que todos sus amigos lo habían hecho pero que sólo se había viralizado su video.

“Es un video que subí en un segundo -contó-, hicimos un montón de estos con otros hinchas, brasileños, uruguayos, de todo, y bueno, explotó por otro lado pero no por nosotros, no por mí. No tengo idea de cómo ni por qué se viralizó. Yo lo compartí con un grupo de amigos, de fútbol, y no sé qué pasó”.

A la hora de explicar cómo se sentía por lo hecho, Penovi pidió disculpas a las mujeres, al pueblo argentino y hasta a los ciudadanos de Rusia. “Quiero pedir disculpas a todos, al pueblo argentino, al pueblo ruso, a mis amigos, a mis conocidos del barrio, a mis hijos, a mi familia, a mi mujer, estoy separado pero es la madre de mis hijos, es algo que me avergüenza, yo no soy así, tengo 47 años, soy una persona de bien, me explotó el WhatsApp y todos me dijeron que es una pavada, pero bueno…me arrepiento”.