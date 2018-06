Píparo no se opondría a la domiciliaria del “marcador”

| Publicado en Edición Impresa

Hoy se hará la audiencia para definir si Miguel Ángel “Pimienta” Silva, el hombre que fue condenado a 23 años de cárcel por “marcar” a Carolina Piparo en la salidera que le costó la vida al bebé que ella esperaba, está en condiciones de acceder al beneficio de prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Píparo, actual diputada provincial por Cambiemos, anticipó en declaraciones a Clarín que no se opondrá al pedido de Silva en el caso de que se confirme su enfermedad. “Estoy de acuerdo con su morigeración. Aún no vi los informes médicos, pero si el estado de salud es ese, que vaya a su casa. Confío en el tribunal y lo que decidan. No voy a poner obstáculos ante un estado de salud tan terrible, sólo buscamos justicia”, explicó la víctima de la trágica salidera.

A cinco años de la condena, la defensa de “Pimienta” sostiene que “no se puede mantener en pie”, por dos accidentes cerebro vasculares (ACV) que tuvo en prisión. Los jueces Liliana Torrisi, Claudio Bernard y Silvia Hoerr citaron a las partes para una audiencia que se realizará esta mañana, desde las 9, y en la que Piparo estará presente, con sus abogados y el fiscal que instruyó el caso y actuó en el juicio, Marcelo Romero. En mayo de 2013, ese mismo tribunal condenó a prisión perpetua a Silva y a cuatro de los cómplices que intervinieron en la salidera ocurrida en julio de 2010. Píparo, embarazada de 8 meses, se retiró de la sucursal del Santander Río de 7 y 42 con varios miles de pesos y dólares que había retirado para comprar su casa.

Los ladrones la siguieron hasta el barrio de la Loma y cuando bajó del auto la balearon. Isidro, el hijo que esperaba, nació en una cesárea de urgencia y murió una semana después.