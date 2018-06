Elogio de economistas y apoyo condicional de gobernadores de la oposición al Stand-by

Mario Blejer dijo que “es un programa abonable a las condiciones de la Argentina”. Schiaretti aclaró que el responsable es Macri

| Publicado en Edición Impresa

El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional facilita el programa económico que está llevando adelante el gobierno nacional con financiamiento más barato, al tiempo que acelera la reducción del déficit fiscal, coincidieron los economistas Mario Blejer y Claudio Loser.

En tanto los gobernadores de Chaco, Entre Ríos, Salta, San Juan y Córdoba, además del jefe de Gobierno porteño, manifestaron, en su mayoría, una mirada positiva respecto del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque aclararon que la responsabilidad es del gobierno nacional.

“UN ACUERDO ES UNA BUENA NOTICIA” ASEGURÓ LOSER

El ex presidente del Banco Central (BCRA), Mario Blejer, dijo que “es un programa abonable a las condiciones de la Argentina, en general no es muy distinto al programa del Gobierno; le facilita por tener financiamiento más barato, de alguna manera lo garantiza”.

Tras destacar que el monto de US$ 50.000 millones “es 11 veces la cuota de la Argentina cuando lo normal es hasta cuatro veces la cuota”, Blejer dijo: “entiendo que se va a usar el 30% y el resto queda como garantía de un default”.

A su turno, el ex director del FMI para América Latina, Claudio Loser, consideró ayer que el acuerdo entre la Argentina y el organismo multilateral es una “buena noticia”.

“El monto es muy muy importante, lo que muestra, más que la urgencia, la voluntad de apoyar a la Argentina”, afirmó .

“Tenemos que ver la Carta de Intención para saber los detalles”, afirmó el economista, para agregar que “en el día a día vamos a sufrir, vamos a hablar mal del Fondo, pero creo que esto es una situación positiva, como la de ir al dentista para tratar una caries y salvar el diente”.

El mandatario chaqueño, Domingo Peppo, aseguró que “nace una nueva expectativa para adelante para la Argentina en el rol de poder estabilizar las variables macroeconómicas”.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, indicó que “el financiamiento externo nunca es bueno ni malo, el tema es las condiciones que existen para poder acceder a un financiamiento”.

Desde San Juan, el gobernador Sergio Uñac señaló que “si el gobierno nacional estimó que era necesario el acuerdo con el FMI, hay que creer que así lo es, pero habrá que afrontarlo con mucha responsabilidad. Como reserva para afrontar cualquier movida de la economía, le sirve; reducir el déficit fiscal, se debe hacer. Es importante alcanzar el equilibrio fiscal”.

En tanto, el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey señaló que los gobernadores “no cogobernamos. El presidente es Mauricio Macri y la responsabilidad del destino de Argentina es suya. Es público qué pienso de haber acudido al FMI: una mala idea que no comparto.

Y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, subrayó que el éxito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será responsabilidad del Gobierno nacional.

“A mí no me consultaron, yo no soy parte del Gobierno nacional y es su responsabilidad”, dijo Schiaretti.