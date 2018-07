“El porvenir es mujer”

| Publicado en Edición Impresa

Darío Witt

Abogado

Eso decía Nicolás Maquiavello en 1513, para luego recomendar al “príncipe” golpear y castigar a esa fortuna-mujer si quería mantenerla sumisa y a su lado. Así se construyeron mandatos de maldad y abusos de poder que permitieron naturalizar violencias en nuestros sistemas de relaciones interpersonales y sociales. Para generar cambios, es necesario repensar a todas las relaciones de poder que existieron y existen desde los inicios de la humanidad.

El patriarcado se caracteriza por precarizar la vida de mujeres, niñas y niños, legitimar al abuso de poder y la violencia como un sistema de resolución de conflictos. Casa María Pueblo hace 21 años que intenta dar algunas respuestas integrales para abordar esta compleja problemática.

El Estado no brinda soluciones si la comunidad no se moviliza y lo instala en la agenda política, por eso la igualdad de derechos entre mujeres y hombres deberá ser conquistada luchando comunitariamente. Y cuando sea realidad efectiva el porvenir podrá ser mujer y ya no habrá temor a ser castigada o golpeada por ningún “príncipe”.