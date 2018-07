Silva fue presentado en el Lobo: "El primer objetivo es tener un buen campeonato"

El delantero uruguayo Santiago Silva, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo albiazul y en conferencia de prensa contó que el primer objetivo será "tener un buen campeonato".

El atacante, que ya se metió como titular en el ensayo de hoy y mañana estará entre los once frente a Godoy Cruz, manifestó "que el primer objetivo es tener un buen campeonato, tanto en lo grupal como en el personal, ya que el semestre pasado no fue bueno".

"Lo veo muy bien a Gimnasia, estoy muy contento, muchos recuerdos, con esperanzas renovadas y feliz de estar acá".

Respecto a por qué se inclinó por el Lobo, contó que "conozco a Pedro e influyó, y por como se comportó la institución y otras cosas más también.

Sobre a cómo se encuentra desde lo físico, confió: "Me encuentro bien, estuve haciendo pretemporada con la Reserva de Talleres, físicamente estoy espectacular y creo que mañana voy a jugar".

Cuando uno llega a cierta edad prioriza otras cosas. Hoy estoy en la postura de contagiar actitud, de dejar todo en la cancha y en este caso todo por Gimnasia. Tener logros y poder llevar a Gimnasia, colectivamente con mis compañeros, a lo más alto".

En el transcurrir de su carrera fue sumando cosas a su juego y también experiencia: "Estoy curtido de todo, eso te lleva a tener experiencia, no me sorprende nada. Hoy me agarra con dar el ejemplo, ser el primero en todo, entrenar a la par de mis compañeros y de tener el espíritu de cuando tenía 25 años".

Más adelante, confió que le gusta sentir la presión de ser referente: "Me encanta tener presión, siempre la tuve. Hoy está la presión de llevar a Gimnasia lo más alto y hay que hacerlo, junto al cuerpo técnico y mis compañeos. La presión siempre la tuve en todos lados".