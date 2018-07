Enojo y lágrimas: por las fotos con celulitis, Wanda se hartó

Los medios le preguntaron a la salida de una obra infantil por las imágenes al natural: ella escapó a los empujones y se descargó en Twitter

Wanda Nara saltó a la fama de la mano de los programas de la farándula. Ella también lo reconoce pero siente que esa “deuda” ya está saldada, motivo por el cual se enfureció al encontrarse, a la salida de una obra infantil a la que había ido con sus hijas, con una marea de medios que querían preguntarle por las fotos “al natural” que aparecieron la semana pasada.

La escena tuvo como protagonistas a la mujer de Icardi, sus dos hijitas, su hermana Zaira y una sobrina, que en medio de las vacaciones de invierno, habían ido a ver un espectáculo para las más chiquitas: los noteros del espectáculo, sabiendo esto, las esperaron a la salida del teatro para continuar con el tema candente de la semana, la adulteración o no de esas fotos que le tomaron en la calle, y Wanda se enojó tanto que terminó escapando en silencio entre lágrimas: las suyas, y también las de una de sus hijas, quien no soportó el asedio de los noteros.

Ante eso, la producción del espectáculo recurrió a personal de seguridad del complejo, para que las hermanas Nara y sus hijas pudieron dejar el lugar sin que las interrumpieran.

Al día siguiente, Wanda se volcó a las redes para hablar sobre el tema: “Todo muy divertido, mucho tema para hablar. Pero todo tiene un límite y el derecho de los periodistas termina el día que decido salir con mis hijas por Buenos Aires a un teatro INFANTIL y dedicarme a cuidar y divertirme en una salida de vacaciones de invierno con mi sobrina”, expresó en Twitter.

“Seguramente hicieron mucho por mí”, dijo por los medios, pero agregó que “más que cobrado, hace años no le debo nada a NADIE. Les di mucho tema; real, inventado o transformado. ¿Para qué dar notas? Si cuando van al piso el odio, rencor y envidia los invade”.

“Lamento por los nuevos periodistas , o los que intentan ser diferentes pero entre una multitud arriba mío es difícil distinguir”, cerró.

Zaira también habló y con críticas muy duras: “Hoy cuando llenen sus programas diciendo ‘Wanda no quiso hablar con la prensa’, no se olviden de agregar en el graph ‘la fuimos a molestar (mientras estaba c sus hijas y sobrina) sobre qué pensaba de la gran polémica de la celulitis’”, disparó...