Las dudas sobre sexo que más se consultan en Google

El anonimato y la soledad convirtieron al buscador Google en el más interrogado a la hora de consultar sobre sexo.

Al respecto, el escritor y científico de datos Seth Stephens-Davidowitz se dedicó a estudiar durante cuatro años datos anónimos de búsquedas realizadas en Google, en los Estados Unidos. Estos hallazgos los volcó en el libro Everybody Lies (Todos mienten).

Según explica el autor, Google es un gran repositorio de información que sirve para entender cómo funciona la psiquis humana. Entre los tantos secretos que habitan en ese universo digital están las dudas y preocupaciones más habituales sobre el sexo.

Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes está relacionada con la falta de frecuencia en las relaciones sexuales.

Es 16 veces más frecuente encontrar quejas sobre la falta de deseo sexual en la pareja que por la falta de diálogo. De hecho, “matrimonio sin sexo” es una búsqueda más frecuente que “matrimonio sin amor” o “matrimonio infeliz”.

Las búsquedas de Google dejan en claro que las personas sienten culpa por la falta de sexo en sus relaciones.

La principal queja sobre este tema es “mi pareja no quiere tener sexo conmigo”. En segundo lugar queda “mi pareja no me escribe”.

Por otro lado, “mi novio no quiere tener sexo conmigo” es el doble de frecuente que “mi novia no quiere tener sexo conmigo”.

Hay una preocupación por ser sexualmente activo y gozar que no se condice con el espacio y el tiempo que, efectivamente se le termina de dar al sexo, explica la experta.

Con respecto al tamaño, el pene es el órgano más buscado en Google. Le gana al corazón, los pulmones, los músculos, el hígado e incluso el cerebro.

Lo que más se consulta en relación con el pene es el tamaño. Se quiere saber cuáles son las dimensiones normales o ideales y, sobre todo, cómo se lo puede hacer crecer.

De hecho, los hombres preguntan con mayor frecuencia cómo lograr que su miembro sea más grande que cómo afinar una guitarra, preparar un omelete o cambiar una rueda.

Cabe destacar que esta parece ser una preocupación más del género masculino que femenino: por cada 170 búsquedas de los hombres sobre su propio miembro, solo una mujer pregunta sobre el pene de su pareja.

Más del 40% de las quejas femeninas en relación con este órgano tiene que ver con que es muy grande. El dolor o la irritación provocada por el tamaño es una de las búsquedas más habituales.

La segunda consulta sexual más frecuente, en el caso de los hombres, es cómo hacer que el coito dure más. Para ellas, en cambio, la preocupación pasa por lograr que lleguen al clímax más rápido o bien por entender por qué su pareja no llega al orgasmo.

“¿Mi marido es gay?” es una consulta bastante habitual en la web. Este tema preocupa más que saber si es infiel, alcohólico o depresivo, otras de las preocupaciones que ellas tienen en relación con sus parejas.

Las preguntas sobre la sexualidad del hombre son más habituales en las regiones menos tolerantes sobre la homosexualidad. En 21 de los 25 estados de Norteamérica donde esta consulta es más frecuente, la tasa de apoyo a los matrimonios igualitarios es más bajo que el promedio nacional.

Con respecto a las cirugías y a los implantes, cada año se hacen 7 millones de consultas sobre implantes de siliconas, aunque solo 300 mil se someten a este tipo de cirugías.

El pecho no es la única preocupación: por cada 5 consultas sobre cómo aumentar el tamaño de los senos, hay una sobre cómo tener un trasero más grande.

En tanto, a los hombres también les preocupa bastante su estética, aunque no siempre lo confiesen abiertamente: ellos hacen el 42% de las búsquedas sobre belleza y fitness; el 39% sobre cirugías estéticas y el 33% sobre cómo perder peso.