Desde Buenos Aires, el G20 llamó al diálogo frente a la guerra comercial

En medio de la crisis entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, las partes prometieron profundizar las conversaciones. Los flujos de capitales y el incremento de tasas se metieron en el debate

Los ministros de Hacienda y Finanzas reunidos en Buenos Aires el fin de semana exhortaron a dialogar más sobre las disputas comerciales que amenazan el crecimiento económico global, la suba en las tasas de interés que aplica la Reserva Federal (la Fed, el Banco Central de Estados Unidos) y la aplicación de tributos a las operaciones digitales, fueron los principales temas en debate en el encuentro que concluyó ayer.

La reunión de dos días de los ministros y banqueros centrales del G20 se llevó a cabo en una época en que Estados Unidos, China y la Unión Europea están enfrascados en una guerra comercial, con aranceles sobre miles de millones de dólares de los más diversos productos en un contexto, donde un funcionario advirtió que persisten las diferencias y que las tensiones podrían aumentar aún más.

SINCRONIZACIÓN

En un comunicado final de la reunión se afirmó que, aunque la economía global sigue siendo fuerte, el crecimiento se está volviendo “menos sincronizado” y han aumentado los riesgos a corto y mediano plazos.

“Entre estos están el incremento de las vulnerabilidad financiera, las tensiones comerciales y geopolíticas, los desequilibrios globales, la inequidad y el crecimiento estructuralmente débil, en especial en algunas economías avanzadas”, se afirma en el comunicado. “Reconocemos la necesidad de fortalecer el diálogo y las acciones para mitigar los riesgos y mejorar la confianza”.

La exhortación se produjo, luego de que el viernes, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su amenaza de imponer fuertes aranceles a un total de 500.000 millones de dólares en importaciones de China, cifra que equivale aproximadamente a todos los productos que Beijing exporta anualmente a Estados Unidos.

La Casa Blanca también ha especificado que podría gravar a otros productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares.

Washington ya impuso aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio, incluidos los que proceden de Europa. China, la Unión Europea, Canadá, México y Turquía han respondido con sus propios aranceles a productos estadounidenses.

SIGUEN LAS DIFERENCIAS

Al concluir la reunión del G20, el comisionado de comercio de la UE, Pierre Moscovici, dijo que persisten las diferencias de posiciones pese a las conversaciones.

“Estas reuniones han tenido lugar en un contexto internacional muy desafiante”, dijo Moscovici en rueda de prensa. “Las tensiones comerciales siguen siendo elevadas y amenazan con incrementarse más”.

Sin embargo, indicó que la reunión no fue “tensa”, y que los países deben conservar “la serenidad y un sentido apropiado de perspectiva”.

En representación de Estados Unidos en las conversaciones estuvo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, quien dijo que la economía estadounidense en general no ha sido dañada por las guerras comerciales desatadas por las políticas de Trump.

Pero reconoció que algunos sectores han sido afectados y dijo que las autoridades ponderan formas de ayudarlos.

ADVERTENCIA DEL FMI

La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que los aranceles pueden dañar significativamente la economía global y rebajar el crecimiento en aproximadamente 0,5% “en el peor de los casos”. “El proteccionismo, quiero insistir, no es bueno para nadie”, dijo Moscovici. “Las guerras comerciales no son fáciles, no genera ganadores, solamente bajas”. Pero agregó que la UE sigue dispuesta al diálogo.

“Por eso el presidente de la UE Jean-Claude Juncker y la comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, se reunirán con Trump” en Washington la semana próxima, dijo. “Esperamos que esa reunión sea productiva y exitosa”.

Hasta ahora, los mercados globales se han mantenido tranquilos en general a pesar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los otros conflictos de este tipo desatados por Trump.

Sin embargo, los analistas dicen esperar que el mandatario impondrá más aranceles a China y posiblemente a otros socios comerciales estadounidenses cruciales.

Es casi seguro que esas naciones tomarán represalias, por lo que ello podría derivar en precios más elevados para los estadounidenses, menos exportaciones y una economía de Estados Unidos más débil para el año próximo.

Los funcionarios en Buenos Aires también hablaron de otros temas, entre ellos el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo, el sistema fiscal internacional y la inclusión financiera.

TASAS Y FLUJOS FINANCIEROS

También se analizaron los cambios en los flujos financieros internacionales impulsados por las subas de tasas de la Reserva Federal, el futuro y los desafíos de las criptomonedas y, cómo la digitalización de la economía a través de plataformas globales afecta los sistemas tributarios fueron los puntos centrales discutidos entre las principales potencias que componen el G20, según el comunicado final.

Esos son los problemas principales que lograron resumirse en el comunicado final muy difícil de consensuar entre los ministros y presidentes de bancos centrales.

La tensión que se respiró en los cruces de declaraciones a la prensa durante el G20 en Buenos Aires es una muestra más de la crisis de las negociaciones comerciales multilaterales, que se evidencian en la parálisis por la que atraviesa la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“El G20 es un foro donde prima el diálogo constructivo, y el ámbito donde terminar de limar las diferencias es el bilateral y la OMC”, resumió al cierre del evento el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne.

Por su lado el comisario europeo Moscovici señaló que el sistema multilateral, del cual el G20 es una pieza central, está bajo una presión significativa” y llamó a “fortalecerlo”. Es la tercera de cinco reuniones de ministros con antelación a una cumbre de mandatarios del G20 que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 1º de diciembre en Buenos Aires.