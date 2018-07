Ya entró en vigencia la prohibición de uso de bolsas no reciclables

| Publicado en Edición Impresa

El Municipio promulgó una ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas y organiza una jornada especial de concientización para promover el uso responsable de bolsas ecológicas con el objetivo de disminuir el impacto ambiental. La notmativa también prevé sanciones que llegan a la clausura de comercios.

Según se informó, el intendente de La Plata, Julio Garro, promulgó la ordenanza municipal N° 11.666 que prohíbe el uso de bolsas plásticas, en el marco del “Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico” que se celebra el 3 de julio. Asimismo, la Municipalidad llevará a cabo una jornada de concientización sobre la importancia del reciclado y del expendio y consumo de las bolsas permitidas.

La ordenanza 11.666 prohíbe “la bolsa plástica no reutilizable de cualquier tipo y tamaño dentro de la Jurisdicción del Partido de La Plata, en concordancia con la Ordenanza 10.661 “Basura Cero””.

La entrada en vigencia de la norma contempla la prohibición de “la entrega y uso de la bolsa plástica no reutilizable fabricada a partir de polietileno de baja o alta densidad, o de las mismas características utilizadas para el acarreo o transporte de mercadería y adquirida en los establecimientos denominados hipermercados, supermercados y comercios mayoristas y minoristas de cualquier tipo y rubro”.

De esta manera, a partir de ahora los comercios deberán ajustarse a la normativa y entregar sólo bolsas reutilizables, “aquellas que a los efectos de cumplir el objetivo de transporte de mercaderías tienen un uso duradero y se fabriquen a partir de material orgánico compostable”, conforme a las normas IRAM.

También destacaron que el incumplimiento de las obligaciones definidas por la ordenanza 11.666 será sancionado en el marco del Código Contravencional vigente, realizándose un apercibimiento ante el primer incumplimiento verificado; la correspondiente multa si el infractor volviera a cometer un nuevo o sucesivos incumplimiento/s, hasta la cuarta falta; y la clausura y/o inhabilitación al verificarse la quinta reincidencia en la infracción.

INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

Con el objetivo de generar conciencia en consumidores y comerciantes, hoy entre las 10 y las 13, en la esquina de 8 y 48, personal del Municipio estará repartiendo folletería informativa acerca de las bolsas que están permitidas y aquellas que no.

En esta ocasión, se les comunicará a quienes pasen por el centro de la ciudad que las bolsas permitidas son las reutilizables, de tela; las biodegradables, de papel certificado; y las bolsas plásticas biodegradables o compostables que cumplen con la norma IRAM 29.421, mientras que está prohibido el uso de cualquier otra bolsa.

Con respeto a las bolsas de papel, el material debe estar certificado y etiquetado con las siglas FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) . Los comercios deberán expender bolsas blancas y negras, destinadas a los residuos orgánicos como restos de comida, yerba y pañales, entre otros; y verdes para residuos secos como papel, cartón, plástico, vidrio, metal y tela.