Los chats de Laurita Fernández con un sex symbol mundialista

Laurita Fernández, la ex de Federico Bal y en medio de versiones de reconciliación, es una verdadera bomba argentina, pero quiere traspasar las fronteras. Según ella misma reveló, se está chateando con un jugador que fue parte del Mundial de Rusia y es un sex symbol.

Se trata del volante de Islandia Rúrik Gíslason, que si bien no jugó ante Argentina el primer partido de ambas selecciones en Rusia 2018, llamó la atención de más de una. Tiene 30 años y con sus 1.84 metros de altura, logró sacarle suspiros y muchas argentinas, aunque parece ser que sólo una tendría el privilegio de haber sido correspondida, más allá de que la modelo mendocina Bárbara Córdoba se pudo sacar una foto con él y publicar en su cuenta de Instagram la frase: "Encantada de conocerte, guapo". Esa imagen corresponde a un encuentro que tuvo con Gíslason en una pileta de un hotel de Miami.

Lo cierto es que Laurita reconoció en su programa de Canal 9 que mantienen contacto: "Me estoy hablando con él. ¡Sí! ¡Te lo juro por los cuatro años de Combate!". Y agregó, en diálogo con el co-conductor del envío, que "hablamos por Instagram. Te lo juro. Lo empecé a joder diciéndole 'hi, I'm from Argentina'. ¡Nunca pensé que me iba a responder!".

Por último destacó que "ahora estamos en una relationship".