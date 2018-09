El déficit comercial aumentó a u$s 1.127 millones en agosto

El intercambio comercial durante agosto arrojó un déficit de u$s 1.127 millones, un 5% más que los u$s 1.071 millones de resultado negativo de igual mes del año pasado, en medio de una retracción en las cantidades transadas, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La facturación por las exportaciones bajó 1,4% a u$s 5.157 millones, producto de una caida del 7,2% en las cantidades, en especial de productos primarios y energía, a pesar de un aumento del 6,1% en los precios.

También cayó un 0,3% la facturación de las importaciones, a u$s 6.294 millones, producto de una suba del 5,5% en los precios, no pudo compensar el retroceso del 5,4% en los precios.

En agosto, los principales socios comerciales de Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países en conjunto absorbieron 31 % de las exportaciones de Argentina y abastecieron 52 % de las importaciones

Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 1.079 millones y las importaciones desde ese país, u$s 1.470 millones, por lo que el saldo comercial fue deficitario en u$s 390 millones de dólares.

Las ventas a China sumaron u$s 214 millones y las importaciones, 1.138 millones de dólares, con un saldo negativo de u$s 924 millones .

En tanto, las exportaciones a Estados Unidos sumaron u$s 307 millones, las compras u$s 668 millones, por lo que el déficit alcanzó a u$s 361 millones.