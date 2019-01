Un insoportable olor a basura invade Punta Lara y vecinos apuntan a la Ceamse

Días atrás también hubo quejas desde Tolosa. “Depende de la dirección del viento”, dicen. En la planta lo niegan enfáticamente

| Publicado en Edición Impresa

Depende de la dirección del viento. Si sopla desde el sur, los vecinos que tienen que soportar “olores nauseabundos” a basura son los de Ensenada. Si cambia el origen, les toca a los tolosanos. Así lo aseguran quienes viven “desde Villa Rubencito hasta Villa del Plata” y muchos platenses de Tolosa, que apuntan sin dudarlo a la Ceamse. “No tapan los residuos como deberían”, añaden.

Desde el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato negaron enfáticamente que el origen del hedor sea la planta de tratamiento de residuos, ya que “se está trabajando con normalidad absoluta” y “se están cumpliendo todas las normas”.

En cambio, desde la ciudad ribereña varios vecinos se comunicaron en los últimos días con este diario para contar que están pasando un verano complicado.

“Al agua que tuvimos por las lluvias, que se traduce en humedad y mosquitos, y a las altas temperaturas, ahora se suma un olor insoportable a basura. La peor combinación”, describieron, para indicar que “el olor proviene de la Ceamse, y cuando sopla viento del sur con fuerza, como hoy (por ayer), es insalubre estar acá”, apuntó un frentista de Villa del Plata.

Como se dijo, días atrás también hubo quejas de tolosanos. Y el vecino de Ensenada puntualizó que eso “depende de la dirección del viento. Hoy tuvimos un olor penetrante todo el día porque sopló desde el sur. Pero si cambia de dirección le puede tocar a la gente de Tolosa”, explicó.

Tanto los vecinos como los integrantes de la ONG Nuevo Ambiente coincidieron al señalar que en la Ceamse “no están tapando la basura”.

“En efecto, no están cubriendo los residuos como lo exigió la Suprema Corte en su momento”, subrayaron en la ONG ambientalista.

“Estamos trabajando con total normalidad y cumpliendo con todas las normas. No hay motivo alguno para deducir que el olor proviene de aquí”, respondieron ayer, desde la planta, ante la consulta de este diario.

¿Un nuevo camino?

Nuevo Ambiente, más allá del tema puntual de los olores, está esperando que finalice este mes de feria judicial para presentar una denuncia contra la Ceamse por la supuesta construcción de un nuevo camino dentro del predio.

“La construcción del camino no tiene sentido alguno, teniendo en cuenta que no pueden seguir ingresando residuos. Los tiempos están vencidos y los incumplimientos de la Ceamse no terminan”, indicaron los ambientalistas.