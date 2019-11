Fernández quiere un acuerdo con el FMI “sin más ajustes”

El presidente electo, Alberto Fernández, se comunicó anoche telefónicamente con la directora del Fondo Monetario Internacional y le dijo que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes.

El llamado se produjo horas después de que la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva, advirtiera, en una entrevista con Bloomberg, que “el nuevo gobierno tiene que ver dónde el gasto no da resultados”. En pocas palabras, que debía mantener “en raya” las cuentas públicas.

Tanto el equipo de prensa de Alberto Fernández como el del FMI enviaron sendos comunicados de prensa para explicar luego la conversación.

“Tuve una llamada muy constructiva” con Fernández”, dijo Georgieva en un parte emitido anoche por el FMI. “Conversamos sobre la economía argentina y la visión del Sr. Fernández sobre los principales desafíos del país de cara al futuro. He reiterado la disposición a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio del los argentinos”.

El comunicado del presidente electo dio un poco más de detalles. Y explicó que van a “proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”.

Según el parte, Georgieva le dijo a Fernández: “Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino”.

Fernández aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes”. “Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir”, reafirmó el futuro jefe de Estado.

“Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir”, dijo Fernández durante la conversación telefónica.

Y subrayó: “Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tienen que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme; el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”.

La entrevista con Bloomberg TV

En una entrevista con la agencia Bloomberg TV desde Berlín, difundida ayer a la mañana, la titular del Fondo respondió una pregunta sobre cómo debería ser un “buen plan” argentino para el FMI. “Nos gustaría ver lo que el Gobierno (del presidente electo) está pensando. Reconocemos que en Argentina la pobreza ha crecido, por eso cualquier plan que el gobierno ponga en marcha debe tener en cuenta el impacto que tendrá en los más vulnerables”, sostuvo la funcionaria.

Pero advirtió que “no menos importante, el Gobierno debe ver la manera de vivir dentro de los límites presupuestarios que existen y para eso deben continuar trabajando en ver cuáles son los gastos que no son valiosos para el país. Cada país debe ver cuáles son.”

Y agregó: “Estamos muy abiertos a tener conversaciones sobre estos parámetros, la responsabilidad social del gobierno que hizo promesas a su gente, la viabilidad fiscal de alcanzar esas promesas y la sustentabilidad”.