Va a tener que cambiar de nombre: El Mago Sin Dientes se arregló la dentadura

Aunque era su marca registrada, El Mago Sin Dientes dejará pronto de serlo porque, según admitió ayer, pretende arreglarse la dentadura porque “el dolor ya era muy intenso”.

El férreo defensor de Mauricio Macri comenzó un exigente tratamiento odontológico que durará cinco meses, y, por eso, deberá cambiarse el nombre artístico.

Pablo Cabaleiro (38) debe su fama, y su nombre, a un hecho lamentable.

Hace diez años, Ricky Maravilla le pegó un trompada que no sólo lo dejó tendido en el suelo sino que, además, lo dejó literalmente sin dientes porque le partió la dentadura.

Y en medio del dolor, el mago encontró una oportunidad que no dejó pasar. “Una noche lo escuché a Marcelo Tinelli decir ‘¿dónde está el Mago Sin Dientes?’ y al otro día me fui a registrar el nombre, sabía que así se iba a llamar mi personaje, así que arreglar ese diente no era una opción”, contó sobre el origen de su criatura.

Sin embargo, toda esta década que estuvo sin dientes le provocó grandes problemas y dolores insoportables.

“Había dolores de muela, de diente... Me molestaba mucho porque no lo tenía y estaba como partido desde aquel momento. Y esa sensación era cada vez más intensa, hasta se había armado una carie”, admitió.

Y contó que lo motivó a cambiar: “Es que pasaron diez años, me mantuve con el nombre y empecé a armar espectáculos, todo basado en el personaje, un tipo cómico, un mago mediático que se mete en todos lados. Pero ahora decidí cambiar para 2020”.

Según contó ayer, esta nueva apariencia no hará que su personaje deje de existir.

“No, en los shows seguirá igual”, manifestó sobre su popular mago y reveló cómo hará para que la gracia del ilusionista continúe ahora que tiene el “comedor” arreglado. “Me pintaré un diente pintado de negro, para que parezca que no lo tengo”, dijo. Y, sino, hará magia.