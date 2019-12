Memorándum: dejan sin efecto preventiva a Cristina

La ex presidenta en tribunales

La Justicia revocó ayer la prisión preventiva que recaía sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

El Tribunal Oral Federal 8 resolvió dejar sin efecto la medida que había sido dispuesta en diciembre de 2017 por el juez federal Claudio Bonadio y que no se cumplió porque la ex mandataria y entonces senadora por la Provincia gozaba de fueros parlamentarios que le daban inmunidad de arresto.

Para los jueces no existen elementos que permitan pensar en un posible entorpecimiento o fuga por parte de la vicepresidenta, quien asumió el cargo el 10 de diciembre acompañando al presidente Alberto Fernández. Por otro lado, se han cumplido dos años del dictado de dicha prisión preventiva, el plazo estipulado para que dure una detención sin condena.

Bonadio procesó en diciembre de 2017 a Fernández de Kirchner por los delitos de estorbo de un acto funcional y encubrimiento agravado. El juicio oral a la ex mandataria y otros ex funcionarios y allegados por este caso no tiene aún fecha de inicio.

El magistrado también solicitó al Congreso el desafuero de la entonces senadora para arrestarla, lo cual no avanzó en instancias legislativas.

Cristina niega haber ideado un plan para dotar de impunidad a los ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza. Teherán siempre negó su responsabilidad en el ataque.

Bonadio sospecha que la protección a los acusados del ataque que causó 85 muertos se ideó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán a principios de 2013, tal como denunció Nisman.

En el marco de la causa han sido liberados el procesado Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnico de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro, y otros allegados al gobierno de la ex mandataria que también están imputados.

Fernández de Kirchner tiene activa otra orden de prisión preventiva -también dictada por Bonadio- en la causa en la que está procesada como jefa de una asociación ilícita integrada presuntamente por funcionarios de su gobierno que habría recibido sobornos de empresarios a cambio de contratos para realizar obras.