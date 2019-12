“Se dijeron muchas mentiras sobre mi gestión”, dijo Ameal

Jorge Ameal afirmó ayer que “se dijeron muchas mentiras” sobre su gestión como presidente del club, al tiempo que aseguró que “el socio que sufre por el presente de Boca, tiene ahora la posibilidad” de votarlo junto con Juan Román Riquelme “para terminar con todo lo que está mal”.

Ameal, quien encabeza la fórmula en la que lo acompaña Mario Pergolini, dirimirá el próximo domingo los comicios en el club de la Ribera con el candidato oficialista Cristian Gribaudo, y con José Beraldi, que se define opositor.

Ameal sostuvo además que la actual gestión de Boca, que encabeza Daniel Angelici, “cuenta mal la historia y eso duele”.

“Las mentiras me rebotan, porque salí dos veces campeón con Boca, en 2008 y en 2011. Dejé un superávit de 11 millones de dólares de ese momento. Quieren contar lo que les conviene, pero que busquen en los archivos y ahí está la verdad. Esta gente, de la mentira hizo una forma de vida y en todos los aspectos”, enfatizó Ameal.

“Debo ser récord Guinness, porque soy el único presidente de un club que, habiendo salido campeón (en diciembre de 2011), ese mismo día, horas después, perdió las elecciones. Pero bueno, se le habló a la gente de lo internacional, se crearon falsas expectativas en el socio y que hoy se pagan”, dijo apuntando al slogan inicial de Angelici sobre el pasaporte.

“El hincha, el socio de Boca está mal y nosotros vamos a hacer que vuelva a creer. Para eso hay que ganar en el campo de juego, pero cambiar el maltrato hacia ellos de todos los días. Hay que dar vuelta al club y hay cosas que se tienen que terminar. Todo no pasa por si entra o no la pelotita”, agregó.

Consultado acerca de por qué no prosperó la unidad con la otra lista opositora, que encabezan Beraldi y Rodolfo Ferrari, señaló que “no era posible, tenemos pensamientos y formas de ser distintas”.

“Cuando Román se pronunció por la unidad de todos, nosotros dijimos que con el oficialismo no podemos hacer ninguna unidad. Estuvimos ocho años peleándonos, de qué unidad me hablan. Nosotros fuimos opositores desde que nos fuimos de la dirección del club. Y a la unidad se la construye, no se la declama”, sentenció.

Al analizar lo que considera los puntos más vulnerables de la gestión Angelici, destacó que “Boca perdió la identidad y tiene que ver con todo, con en el club y con en el equipo. Desde que el oficialismo se metió en la política partidaria, se alejaron de la gente, porque cuando metés la política en el club, la institución sale por la ventana”, concluyó.