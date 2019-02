“Quizás me tendría que haber ido tras la final”

| Publicado en Edición Impresa

El volante Javier Mascherano señaló que quizá tendría que haberse retirado del seleccionado argentino de fútbol “después de la final con Alemania” con el subcampeonato en el Mundial Brasil 2014.

“Quizá me tendría que haber ido de la selección después de la final con Alemania, y me iba con todos los laureles, pero yo no soy así, no pienso en eso. Hubiese sido muy egocéntrico, total toda la gente me quiere”, expresó Mascherano en diálogo con Fox Sports.

El ex capitán del seleccionado indicó que tenía “un compromiso” con sus compañeros y empleados de la AFA. “Era el compromiso de seguir tirando para adelante, seguir aspirando a que las cosas vayan de la mejor manera”, apuntó el “Jefe” quien fue señalado como una de las figuras de la Argentina al cabo de ese campeonato y criticado por rendimientos irregulares.

Mascherano detalló que “de un día para el otro” cambiaron los conceptos que tenían sobre su rendimiento. “En algún momento se llegó a pensar que yo era el que manejaba todo acá adentro, como si yo fuera el presidente de AFA. Yo simplemente fui alguien que intentó unir, siempre de todos lados. Desde los dirigentes, los técnicos, los jugadores. A veces lo logré, a veces no”, agregó.

El jugador de Hebei China Fortune desechó la posibilidad de dirigir al seleccionado en un futuro y aceptó que mantiene diálogo con Lionel Scaloni.

Sobre su relación con Sampaoli, dijo: “En mi carrera he tenido muchísimas charlas con el entrenador de turno. Una cosa es cuando planteás una incomodidad pero siempre con respeto”, concluyó.