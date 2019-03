Sobres en la Departamental: condenan a prisión a los ex jefes policiales

Estaban sospechados de beneficiarse con dinero “negro” derivado de una red de coimas con aportes de comerciantes y empresarios

Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali del Tribunal Oral Nº 3 de La Plata, de forma unánime, condenaron a los 8 ex jefes policiales de la Ciudad que estaban sospechados de beneficiarse con dinero “negro” derivado de una red de coimas con aportes de comerciantes y empresarios de la Ciudad. Luego del fallo, hubo extrema tensión con los familiares de los condenados que comenzaron a gritar a "corruptos" a los magistrados, tal como pudo verse en vivo a través de la transmisión de la cuenta de Facebook de diario EL DIA.

Las penas para los ex jefes policiales enjuiciados, a quienes también se les ordenó la inhabilitación absoluta para ejercer cargos, fueron las siguientes: para el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini, 5 años y 8 meses de prisión; a su segundo, Rodolfo Daniel Carballo, 4 años y 10 meses; al ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, 4 años y 6 meses; al ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck, 3 años y 6 meses; al por entonces jefe de la Comisaría Segunda, Sebastián Velázquez, 3 años y 8 meses; al de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca, 4 años; al de Villa Elisa, Raúl Frare, 3 años y 4 meses; al de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz, 3 años y 6 meses. En tanto, el de la cuarta, Juan Retamozzo, fue absuelto.

Todos estaban detenidos, menos Carballo, a quien recientemente se le había otorgado el arresto domiciliario.

Todo empezó con un procedimiento realizado en abril de 2016 por la Auditoría de Asuntos Internos en la sede de la Jefatura Departamental (12 entre 60 y 61) donde se hallaron 36 sobres con un total de 153.700 pesos. Los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlinghieri pidieron penas de 8 y 9 años. También estuvo procesada y llegó al juicio la secretaria del jefe de la departamental, María de los Angeles Ramirez, acusada de “encubrimiento agravado”, pero los fiscales desistieron de acusarla.