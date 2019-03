Sobres: luego de las condenas piden investigar el circuito del dinero y a más jefes policiales

Los fiscales del juicio sostienen que se debe investigar a otras comisarías y a posiciones más altas en la estructura de la fuerza

El juicio en el que se condenó a 8 jefes policiales de la Ciudad como responsables de dar o recibir dinero negro que se hacía correr entre varias comisarías y la Jefatura Departamental, dejó una serie de preguntas sin contestar, en casos señaladas por los propios jueces, que los fiscales de ese proceso ahora reunirán en una nueva denuncia dedicada a ampliar la lupa sobre corrupción en la estructura regional de la policía bonaerense.

En varias audiencias, Victoria Huergo y su colega de la fiscalía de juicio Nº 3, Javier Berlinghieri, recibieron contrastes inesperados, con testigos que decían no recordar su declaración en el expediente, daban versiones cambiadas de los hechos relatados antes o incluso desacreditaban sus propias palabras, asertivas antes, en la descripción de una trama de recaudación de plata que “drena” hacia arriba en el escalafón. Según pudo saber este diario ayer -mientras se seguía analizando las condenas de entre 3 y 5 años para el ex jefe departamental Darío Camerini, tres subordinados suyos y cuatro comisarios ( 2º, 3º, 6º y 12º), - los fiscales pedirán ante la fiscalía penal en turno que se investigue a esos testigos, en su mayoría policías y ex policías.

También, que la pesquisa vaya más arriba en la cúpula regional. Se sospechaba en el proceso que terminó anteayer y siguen preguntándose los fiscales si el sobre con plata que tenía la letra G y estaba cargado con 30 mil de los 157 mil pesos distribuidos en 36 envoltorios igual, iba hacia la superintendencia regional.

El hallazgo del dinero se produjo en la sede de la jefatura regional, el 1º de abril de 2016. Fue un operativo sorpresivo a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía. Todos los sobres de papel tenían plata y nombres, iniciales o cargos escritos en birome.

La instrucción de la causa judicial derivada de la denuncia del organismo quedó en manos del fiscal Marcelo Martini (UFI Nº 3). Entonces, vinieron las declaraciones de testigos que describieron con detalle el mecanismo y luego, en el juicio, las contradicciones.

“Hay un montón de líneas por trabajar. Por ejemplo, por qué se avanzó con algunas comisarías y otras que estaban señaladas quedaron afuera. También falta investigar quién es el recaudador y profundizar sobre un nombre mencionado por los testigos”, apuntó una fuente vinculada al equipo de fiscales.

En suma, se plantean en estas horas diversos elementos que hablan de un sistema de una superficie notablemente superior y con fuentes identificables. Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, aplicaron penas por dar o recibir dinero en forma de dádiva. Los fiscales quieren saber cuánto provenía de la coima, cuánto de la presión a comerciantes y si los jefes se quedaban con plata de las horas extras trabajadas por su subalternos. “Paradójicamente lo que ‘todos saben’ no se ha podido probar”, se lee en el fallo del juicio histórico como un mensaje sobre lo que se investigó y lo que falta saber.