Estudiantes se mostró agobiado y retrocedió varios casilleros

El Pincha cayó 1-0 en el partido de ida de la Copa de la Superliga ante Banfield. El resultado lo dejó contra las cuerdas de cara a la clasificación, pero peor aun: su rendimiento fue tan malo que otra vez se llenó de dudas

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Complicado y aturdido. Así lució Estudiantes en la derrota de ayer 1-0 contra Banfield, en el partido de ida de la Copa de la Superliga. Fue el peor partido desde que Gabriel Milito está en el banco de los suplentes y el nivel mostrado dentro de la cancha fue igual o peor al del final del Ciclo Benítez. En 90 minutos retrocedió varios casilleros y otra vez se llenó de dudas en cuanto a esquemas, nombres, jugadores a renovar y más. Fue, en síntesis, una tarde para el olvido.

El equipo, luego de sacarse la mochila pesada de sumar la mayor cantidad de puntos luego de la salida del Chino de la conducción técnica, pareció haberse relajado. Al menos no tuvo la entrega necesaria y no pudo igualar en intensidad a un rival que lo dominó y sometió desde el minuto 1.

Estudiantes no le encontró la vuelta a la presión alta de Banfield. Urzi, Carranza, Dátolo y Álvarez fueron encima de los laterales, del chileno Jara o sobre Rodrigo Braña. Entonces nunca pudo salir de manera clara desde el fondo y tuvo pérdidas y malas entregas durante los 90 minutos. Al no tener un lanzador tan retrasado y por el bajo nivel de sus volantes externos, el Pincha quedó atrapado en un laberinto que acabó de la peor manera: con una derrota que condiciona su futuro en esta competencia exprés, que haría más pobre el balance de este semestre y dejaría sin actividad por tres meses a su plantel en caso de quedar eliminado en primera ronda.

En el primer tiempo el Taladro generó mucho peligra atacando por las bandas. A los 5 minutos lo tuvo Juan Álvarez luego de un error de Jara y a los 13 Mariano Andújar se tuvo que estirar dos veces (la segunda estaba en off side) ante Julián Carranza.

Estudiantes no le encontró la vuelta nunca a la presión alta del rival. Ni con los cambios

Nada pudo hacer el arquero a los 29 minutos, cuando Carranza se encontró con un rebote del arquero a pocos metros del área chica. No retrocedió bien Facundo Mura, falló Jara en el cierre y Álvarez remató cruzado. Andújar la despejó para el medio y el delantero de Banfield le pegó, mordido, pero lo suficientemente claro como para decretar el gol.

Estudiantes lo pudo empatar al minuto, cuando Mariano Pavone quedó mano a mano con Facundo Cambeses. Pero el “1” estuvo más rápido y el delantero en una velocidad más baja. Esta jugada resume en buena medida lo que fue el Pincha en la tarde de ayer: un equipo lento, predecible y con ausencias que las sufrió y mucho. Por ejemplo la de Jonatan Schunke en defensa y la de Lucas Albertengo en ofensiva. Su trabajo de correr y aguantar por todo el frente de ataque no lo puede hacer el Tanque.

También sufrió la poca claridad de mitad de cancha para adelante de Mauricio Rosales y Matías Pellegrini. El Chino había rendido de lateral izquierdo pero ayer le quedó grande la función de hacer la banda derecha. El pibe de Magdalena apareció de a ratitos y salvo un intento por derecha en el primer tiempo no pudo ganar nunca en el mano a mano.

También les costó a Enzo Kalinski y Gastón Fernández. El primero no encontró su posición en el primer tiempo, porque no fue contención ni generador. Fue la nada misma. Mejoró un poco en el complemento, adelantándose unos metros. La Gata tampoco estuvo en sintonía. Lento y errático. No pudo parar la pelota ni tampoco encontrar un compañero para asociarse.

En el segundo tiempo Milito decidió algunos cambios cuando vio que todo seguía igual. En realidad cuando el destino le hizo dos guiños a su favor. Al minuto el palo izquierdo de Andújar le dijo que no a un tiro libre de Dátolo. Y a los 6 el poste derecho le atragantó un remate de gol a Agustín Urzi, que se encontró con un regalo de Jara. El chileno, que tuvo un partido lleno de errores, quiso cambiar la pelota a lo ancho de la cancha y se le dejó servida al juvenil delantero de la visita, que probó un remate cruzado.

La primera variante del DT Pincha fue el ingreso de Edwar López, que se paró de único delantero para sostener por un rato el esquema 4-1-4-1 que no funcionó en toda la tarde. El colombiano estuvo muy mal con la pelota y sólo con velocidad no podrá hacer pie en la Primera División de la Argentina. Su ingreso decretó la salida de Pavone.

Al rato nomás Nahuel Estévez reemplazó a Braña y el esquema varió de a ratos por un un 4-2-3-1 que tampoco fue efectiv o. Es que el nivel individual mostrado por Estudiantes fue muy pobre. La juventud pudo más que la experiencia y la intensidad fue mejor que una planificación en base de la tenencia.

A pesar del mal resultado la serie no está cerrada: deberá ir a ganar al Florencio Sola

Estudiantes dejó una pálida imagen. Quedó match point en la Copa de la Superliga pero no obstante todavía tiene luz en el horizonte. Es que su rival, que ayer lo superó de principio a fin, es muy irregular y al que tranquilamente podría sorprenderlo en el partido revancha.

Más allá de este partido, el problema del Pincha es más profundo. Lo que parecía había mejorado en lo colectivo e individual estalló como un cristal contra el piso. Las falencias del plantel son evidentes y notorias. La planificación el último tiempo estuvo plagada de matices. Por eso la dirigencia tendrá que salir al mercado con la obligación de no equivocarse otra vez. No será sencillo reconstruir todo lo dañado.