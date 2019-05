Se reúne el PJ bonaerense, con un reclamo de los intendentes

| Publicado en Edición Impresa

EL presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, conducirá hoy la reunión de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires que se realizará en Cañuelas, a partir de las 17,30, con el objetivo de “conformar la mesa de acción política”.

En un principio se especuló con la posibilidad de que la temática del encuentro cambiara, después de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el sábado que será candidata a vicepresidenta, acompañando a Alberto Fernández como candidato a presidente de la fórmula del PJ.

El hecho de que la ex presidente ya no encabece la fórmula presidencial le daría más chances al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, de poder ser el candidato a gobernador bonaerense, lo que iría en contra de las aspiraciones de los intendentes, que quieren a uno propio en ese rol. “No esperen que se definan candidaturas”, alertaron algunos de los jefes comunales que irán a Cañuelas.

“El eje del encuentro sigue siendo el mismo: definir quienes serán los que integren la mesa de acción política (CAP), porque es el órgano que va a marcar las pautas de la campaña electoral; los ejes que se tomarán en cuenta a la hora de conformar listas de candidatos y definir el tema de las internas en los distritos”, agregaron las fuentes.

Los intendentes tienen el desafío de acordar quienes serán los jefes comunales -de entre los más de 40 que existen- que tendrán una silla en la CAP de la Provincia junto a Máximo Kirchner y algún colaborador de su confianza, que podría ser el camporista Eduardo “Wado” de Pedro.

Con respecto a la definición sobre si se abre el juego para que los intendentes revaliden liderazgo contra algún oponente en las PASO de agosto, “la postura de los intendentes es analizar distrito por distrito”, dijeron los voceros, en la misma línea que ya adelantó Gray, el presidente del peronismo bonaerense.