“Estamos con muchas ganas y podemos ganarle a cualquiera”

Nicolás Tauber anticipó la importancia de jugar el Reducido ante Midland y apostó fuerte a lograr el ascenso como objetivo mayor

Por: Leandro Duba

El objetivo de clasificar para el Reducido, que otorgará el tercer ascenso a la Primera B, ya está cumplido. Y en ese sentido, Villa San Carlos sabe que el compromiso ante Midland, del próximo domingo, en Libertad, será a “matar o morir”, sabiendo que su rival corre con la ventaja deportiva.

Ya no habrá margen de error si el Celeste pretende sumarse a los recientes ascendidos Argentino de Quilmes y Deportivo Armenio. Por eso, tendrá que jugársela porque el triunfo es lo único que le sirve.

Nicolás Tauber, uno de los más experimentados del plantel, habló con este diario sobre el compromiso del domingo, de la importancia del mismo y de la posibilidad de obtener el ascenso.

“Llegamos con muchas ganas al choque con Midland, en un torneo muy parejo y competitivo. No es poca cosa clasificar para un Reducido. Si bien en esta última etapa del torneo nos quedamos un poco y dejamos puntos en el camino, estamos con muchas ganas y confiados en lo que vamos a hacer. Los partidos que se juegan ahora son finales y puede pasar cualquier cosa. Sabemos que hay que salir a ganar sí o sí porque vamos con desventaja. En el fútbol no hay nada dicho. Y como el torneo fue parejo, le podemos ganar a cualquiera”, expresó el arquero Celeste.

Más adelante agregó que “el resultado de Cañuelas no fue bueno para nada. No estaba en los planes. Lamentarse a esta altura del torneo por un resultado, creo que no tiene mucho sentido. Si hay que hacer un análisis en general, habría que hacerlo con mayor profundidad. No es momento de lamentarse nada, ya está. Ahora hay que poner la cara y enfrentar la situación que nos toca vivir y jugar este partido como una final. Como hemos jugado en todo el torneo. Debemos tener un grado mayor de concentración. Y la entrega tiene que ser mayor a la de cualquier otro partido, porque si las cosas no salen bien, te quedas afuera”.

“Quizás el resultado en Cañuelas fue duro, pero ya fue. Ahora nos toca actuar de visitante y haremos todo lo posible de sacar este partido adelante. El grupo está bárbaro y bien compenetrado en el objetivo de ascender”, finalizó.