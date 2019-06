Al Indio no le dan los números

Lapicera y libreta en mano, Ortiz pasó lista y hubo ausentes muy significativos. No fueron Silva, Ayala, Licht ni Hurtado. El venezolano se fue de “vacaciones”. Tampoco estuvieron Faravelli ni Piovi. Aún sin refuerzos, espera por el arribo de Alemán y García

El primer día oficial de pretemporada fue ayer para Gimnasia. Si bien el viernes y sábado hubo un grupo numeroso integrado en su mayoría por juveniles, la mayoría de profesionales debían presentarse en la víspera luego de tres semanas de vacaciones. Pero hubo varias ausencias significativas en Abasto, algunas con justificación, otras no tanto, que causaron sorpresa.

Lo cierto es que a Manuel Guanini que se había sumado el sábado, ayer bien temprano estuvieron también Alexis Martín Arias y Maximiliano Coronel. De los futbolistas mayores, no estuvieron Santiago Silva, Jan Hurtado, Víctor Ayala, Lucas Licht, ni tampoco Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi, a pesar que sus vínculos terminan el 30 de junio. En el caso del paraguayo Ayala y el Bochi Licht, estarían sumándose en la jornada de hoy según se informó, pero sobre todo fueron muy llamativas las ausencias de los delanteros Silva y Hurtado.

El uruguayo aún se encuentra de vacaciones y estaría regresando recién el sábado 15, mientras que el venezolano tras haber estado con la Selección hasta hace unos días y finalmente no ir a la Copa América, se tomó unos días de descanso.

Si a esto se le suma que aún hay incertidumbre sobre los refuerzos que llegarían, como así también sobre el futuro de Hurtado y el arquero Alexis Martín Arias, el panorama arrancó complicado para Darío Ortiz.

Seguramente en el transcurso de la semana se irán aclarando este panorama difícil, ya que Ortiz no sabe si finalmente contará o no con Silva por ejemplo. El Tanque en su momento aseguró que quiere quedarse, pero este retraso en su vuelta no cayó demasiado bien como tampoco que no se definieran las cosas, y a esto se le suma que en las últimas horas Atlético Tucumán se ha interesado en el uruguayo.

Jan Hurtado se fue a Europa, de “vacaciones”. Su salida está cada vez más cerca

Por su parte, lo de Hurtado no está demasiado claro aún. Intimamente, el cuerpo técnico casi que ni lo cuenta al venezolano por que los rumores indican que estaría cerca de cerrarse una venta en Europa. Más allá de esto, el futbolista por estas horas se encuentra de vacaciones, luego de haber entrenado en la Selección Vinotinto y haber jugado un amistoso. Desde su círculo íntimo aseguran que pidió unos días ya que tampoco tuvo vacaciones en diciembre y enero, por haberse ido con el Sub-20 al Sudamericano de Chile.

La presencia del presidente Gabriel Pellegrino en nuestra Ciudad para cerrar estas situaciones, más la renovación de Ayala, será clave en las próximas horas.

Tampoco puede dejarse de lado la situación de Martín Arias. El arquero ayer se sumó al trabajo, pero también hay rumor de venta (de un equipo de la Segunda División de Italia).

Es más, ni bien terminó la práctica, el Indio Ortiz se acercó al golero y estuvieron unos minutos hablando a solas. El DT quiere saber si el arquero tiene la mente puesta en Gimnasia o en una posible venta. Además, si se va Alexis, el técnico quiere un arquero si o si, y ya sería un refuerzo más a conseguir.

A todo esto, el Indio espera por las resoluciones de Brahian Alemán y Matías García, que en cuestión de horas podrían regresar al Lobo. El Caco está más cerca de arreglar, pero lo del uruguayo está muy bien encaminado. Vale recordar que el volante hasta se vino de Montevideo para estar el viernes pasado en la Cena de Gala por el 132º Aniversario del Club.

MANOS A LA OBRA

Con respecto al trabajo de la víspera, luego de dos jornadas de análisis, mediciones y pruebas dentro del gimnasio en el Campus “Carlos Timoteo Griguol”, ayer el grupo salió a trabajar al campo.

En primer lugar, tras una fuerte entrada en calor, hubo trabajos con pelota en la cancha Nº 2 con Ortiz y sus ayudantes de campo Víctor Zwenger y Martín Saggini, donde por ejemplo trabajó con normalidad Franco Mussis.

Santiago Silva recién volvería el 15. Al Tanque lo quieren en Atlético Tucumán

Posteriormente, el profe Marcelo Montero se dirigió con los futbolistas hasta un sector detrás de la Casona, donde se realizaron distintos trabajos físicos.

En cuanto a como seguirá la semana de tareas, hoy habrá una jornada en doble turno; el miércoles por la mañana; el jueves otra vez será en doble turno; el viernes nuevamente en horario matutino en Abasto; y la semana terminará con un ensayo por la mañana en el Estadio del Bosque el día sábado.