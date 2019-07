El Corredor de la Infancia estará en Plaza Malvinas durante las Vacaciones

Los organizadores de la experiencia de autogestión ciudadana hicieron una convocatoria para que “niñas, niños y sus familias vengan a jugar con nosotros” en el Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en calle 19 y 50 de La Plata. Hasta el 4 de agosto, de 14 a 17 horas, se desarrollará una serie de actividades para toda la familia que incluye: muestras permanentes, creaciones artísticas, exposiciones de divulgación científica, juegos didácticos y mucho más.

En ese marco, el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia e integrante de la organización del Corredor, Walter Martello, participó hoy de la charla “Infancia y Juego”. Allí destacó la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, que establece que “los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.

“Distintos estudios remarcan que, desde los años 70, la distancia permitida a niños y niñas para el juego autónomo se ha reducido un 90% y su tiempo libre cuenta unas 15 horas menos a la semana. En aquella época, prácticamente las chicas/os de 11 años acudían al colegio sin ser acompañados, en los 90 lo hacía el 50% y una década más tarde el porcentaje rondaba el 25%. Datos de este tipo reflejan la progresiva pérdida de libertad que sufre la infancia y la desposesión del espacio público”, explicó Martello

Las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural Islas Malvinas también cuentan con la participación del Centro de Estudios “Pensando en Generar Políticas Públicas”, entre otras instituciones y entidades sin fines de lucro que forman parte del Corredor de las Infancias.

En tanto, profesionales de SMARTLY Argentina, que trabaja en distintas tareas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, presentaron “Ser Resiliente”. Se trata de Segunda Edición del Concurso de Fotografía y Proyectos Audiovisuales para Jóvenes que, a través del juego, apunta a la revalorización del concepto de resiliencia: capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas.

En el marco de las actividades del Corredor de las Infancias también se realizó la charla “Educar por los Animales”, desde se explicaron distintas pautas a niñas y niños para el cuidado y preservación del hábitat.

El Defensor del Pueblo Adjunto advirtió que en la Argentina más del 15% de los niños/as de entre 1 y 12 años no festeja su cumpleaños y sostuvo que el tiempo libre para la infancia cuenta con unas 15 horas menos a la semana, respecto a lo que ocurría hace 40 años. Asimismo, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 13,4% de los niños/as de entre 0 y 3 años tienen carencias en la estimulación durante los primeros años de vida. Este déficit incluye que no se les lea cuentos, que no se juegue con ellos y/o que en su hogar se utilice el maltrato físico y/o verbal como forma de disciplinar.