Habilitan feria para los alegatos del juicio a Esteche

La jueza en lo Correccional de La Plata Miriam Ermili, habilitó la feria judicial para que las partes puedan concretar hoy, a partir de las 10, los alegatos del juicio oral y público al ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, acusado de la presunta comisión de “apología del delito”, debido a expresiones que se le atribuyen al dirigente político durante un acto realizado en Los Hornos, el 29 de junio de 2016.

En un acto de la agrupación política Miles -que tenía como principal referente al detenido ex piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D’Elía-, hace tres años, Esteche habría dicho que el del presidente Mauricio Macri “es un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo”.

De ese acto habrían participado, entre otros, el ex vicegobernador bonaerense del kirchnerismo Gabriel Mariotto, el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex periodista Osvaldo Papaleo, padre de la actriz Carolina Papaleo.

La denuncia del fiscal romero

Tras estas expresiones atribuidas a Esteche, el fiscal penal de La Plata Marcelo Romero formuló la denuncia contra el ex jefe de Quebracho.

Sin embargo, durante el juicio no se presentó ningún material fílmico de los dichos de Esteche durante el mencionado acto, que se desarrolló, según los presentes, “en una humilde vivienda” del barrio El Progreso, de Los Hornos, por lo que la defensa apuntaría a que no se ha podido acreditar fehacientemente la materialidad ilícita, es decir, que el hecho investigado y ahora sometido a juicio no se produjo.

Esteche permanece detenido en el penal de Marcos Paz por la causa de la firma del Memorándum con Irán, y sus abogados defensores son Fernando Burlando, Fabián, Facundo y Federico Améndola.

La fiscal del caso es María Victoria Huergo, quien en el inicio del debate solicitó el cambio de carátula por la de “incitación a la violencia colectiva”, con penas de 3 a 6 años de prisión.

Posiciones de las partes

Durante el juicio, que se desarrolla en la sala de audiencias de la planta baja del fuero penal de 8 y 57, la defensa atribuyó la acusación a “una causa política más que jurídica” y adelantó que planteará la absolución de culpa y cargo de Esteche.

En tanto, la fiscalía ofreció como pruebas las expresiones de Esteche que quedaron reflejadas en los portales de Internet de La Nación e Infobae y otros videos de canales de televisión.

En el juicio, la jueza le denegó a la fiscal un pedido de llamar a declarar a un foto-periodista que firma en la nota del diario La Nación.

Luego de los alegatos Esteche tendrá la ultima oportunidad de decir algo antes de que la jueza pase a analizar la prueba para pronunciar su veredicto, con un plazo de 5 días, a partir de hoy.