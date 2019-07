¿Cuál es el verdadero perfil de Jan Carlos Hurtado?

Es un hecho que el juvenil no seguirá en el Lobo. Por estos días entrena aparte en Abasto y en calle 4 ahora solo piensan en venderlo

| Publicado en Edición Impresa

La novela de la venta de Jan Carlos Hurtado está dando muchos capítulos y todavía no ha llegado a su final. Ni bien el Lobo quedó eliminado en la Copa de la Superliga, quedó claro que las chances que el delantero siguiera una temporada más vistiendo la camiseta de Tripera eran prácticamente ínfimas. Es más, ya entre enero y febrero pasado cuando el juvenil atacante participó del Sudamericano en Chile jugando para su pais, se hablaba que directamente no iba a volver por que varios clubes estaban detrás suyo. Hurtado se perdió los primeros tres encuentros de 2019, jugó recién el cuarto con Defensa y Justicia pero fue tarde para el ciclo de Pedro Troglio que terminó horas después de esa caída ante el Halcón en el Bosque.

De esa actuación juvenil en Chile quedaron contactos en Europa. Equipos de Italia y España lo agendaron y el presidente Gabriel Pellegrino tomó nota de ello. “Hurtado se va a ir si o si, ese dinero le permitirá a Pellegrino recuperar y sacar el dinero que puso”, y eso es un secreto a voces en el mundo Gimnasia.

Hoy la situación es extraña. O por lo menos no es cómoda. Hurtado y su padre se han mostrado muy agradecidos al Club y la Ciudad, pero en este último mes y medio desde la representación no se han manejado bien.

Hace poco más de diez días atrás, fue el propio Darío Ortiz quien prendió la mecha y dijo que: “Hay que decir la verdad, Hurtado no quiere estar acá, él y su representante estarán buscando otra opción”, afirmó, y luego agregó, “ni se notificó conmigo... No estoy enojado pero se manejan mal y no es casualidad que ya haya estado un año parado”, decía el Indio hace unos días.

Está claro, se refería a que alguna vez Hurtado dejó de jugar en el Deportivo Táchira de Venezuela, tuvo la chance de pasar al Brujas de Bélgica con la aprobación del Táchira, pero al final el futbolista se volvió y arregló con Gimnasia.

UN REGRESO QUE SE DEMORÓ Y PRODUJO ENOJO

Pero volviendo a la actualidad, desde el entorno del jugador afirmaron que tras jugar un amistoso con la Selección el 1º de junio y no quedar en la lista de la Copa América decidió tomarse vacaciones. “Hace un año que no tiene descanso”, le dijo Nelson a este medio en su momento.

El plantel volvió al trabajo el lunes 10 de junio, pero el cuerpo técnico le dió unos días más a algunos jugadores (dos o tres días más), pero Hurtado que tiene contrato con Gimnasia recién se presentó a entrenar el último lunes 1º de julio tras haber permanecido en París, Francia. Al cuerpo técnico esto no le gustó para nada por que no había sido informado de las vacaciones del jugador tampoco. Por eso las declaraciones de Ortiz antes mencionadas.

Hoy Jan entrena aparte, solo realiza trabajos físicos esperando recibir un llamado, juntar sus cosas e irse al próximo Club.

Lo de Boca parece ser una opción a esta altura por que ayer el titular Xeneize, Daniel Angelici, dejó en claro que mantendrán la oferta de 5 millones de dólares, hasta el día de mañana.

Ahora para traer los refuerzos, todo va a depender de la venta de Jan en las próximas horas

Mientras tanto, el Club de la Ribera ya empezó a buscar otras opciones por si lo de Hurtado se cae definitivamente. El ex atacante albirrojo, Guido Carrillo; también el uruguayo Christian Stuani y el francés André-Pierre Gignac.

VIAJE SORPRESIVO A ITALIA

En las últimas horas el presidente mens sana, Pellegrino, viajó de manera imprevista y por pedido del propio representante del jugador, Rodolfo Baqué, rumbo a Italia.

Y ambos en la víspera tuvieron una reunión con directivos de la Sampdoria buscando llegar a un acuerdo total por la venta del delantero de 19 años.

Según pudo saber este medio, la idea es percibir algo más que los 5 millones que ofreció Boca, de los cuales al Lobo le tocaban 2 millones y medio, por tener el 50 por ciento.

Según se tiró ayer sobre la mesa con la dirigencia de la Sampdoria, es que la Institución italiana se pueda estirar hasta los 7 millones de dólares, y que el porcentaje que le toca al Lobo (que es la mitad), pueda ser abonado en efectivo.

En definitiva, desde la representación de Hurtado desde principio de año que están dando vuelta con esta posibilidad de llevarse al jugador. Y se encontraron con las urgencias económicas de Gimnasia que quiere sacar el mayor porcentaje posible y ya.

Hoy por hoy, la llegada de los refuerzos que faltan, se podrán cerrar con el dinero que ingrese por la venta del venezolano.