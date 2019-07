De campaña en Mar del Plata, Alberto Fernández pidió que le "crean"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos reclamó que "nos den la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas bien"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió hoy a los marplatenses que le "crean" y que lo "ayuden" para tener "la oportunidad" de "hacer las cosas bien" y "encender la economía", al exponer en una conferencia de prensa que realizó junto a dirigentes kirchenristas en esa ciudad donde el peronismo no gana la intendencia desde hace más de cuarenta años.

"Voy a necesitar ayuda de los marplatenses, por eso les pido que nos den la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas bien. Les pido que me crean y que me ayuden", dijo Alberto Fernández en una conferencia de prensa que brindó en el hotel Hermitage de Mar del Plata.

Alberto Fernández estuvo acompañado del intendente del partido de La Costa Juan Pablo de Jesús, el diputado nacional Facundo Moyano y la precandidata a intendenta de Mar del Plata, la diputada Fernanda Raverta. A nivel local, pidió que le den la oportunidad también a Raverta, a la que se refirió como una dirigente que "no está contaminada, y que tiene un pasado para exhibir y un futuro enorme".

Alberto Fernández no dejó pasar el hecho de que en Mar del Plata el peronismo no gana la intendencia hace décadas, y a ellos les dijo que han "aprendido" y que no van a dejar pasar la oportunidad "de hacer las cosas bien". "Nosotros aprendimos, sabemos que muchos argentinos se enojaron con nosotros y, en muchos casos, tienen razón. Les pedimos una vez más que vuelvan a confiar en nosotros, porque hemos aprendido. Yo necesito que nos den la oportunidad, que nos crean y nos ayuden", dijo el postulante a la Presidencia.

El precandidato también les habló a los cordobeses, aprovechando una pregunta, y les dijo que si se "equivocaron" los "perdonen", y que lo ayuden "a dar vuelta la página de los desencuentros" para poder "construir" juntos. "No me imagino una Argentina sin Córdoba", afirmó al tiempo que elogió al gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, "más allá" de que acompañe, o no, al Frente de Todos.

Respecto a la economía, dijo que si son gobierno les va a llevar "un tiempo" bajar la inflación, pero que no lo harán "restringiendo el consumo y achicando el bolsillo a la gente", sino "encendiendo nuevamente la economía". Finalmente, criticó el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, el nivel de endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la dolarización de las tarifas de los servicios públicos.

La actividad de Alberto Fernández continúa con una visita al parque industrial General Savio, una reunión con empresarios del sector turístico del distrito, y un acto en el Club Talleres en el que también estará presente el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y la precandidata a intendenta Raverta.