Desesperación en amplio sector de la Ciudad por un corte de agua que ya lleva tres días

Afecta a usuarios de un sector de Los Hornos y cercanías del parque Castelli

Un corte del servicio de agua, originado el fin de semana, tiene a maltraer a vecinos de distintos puntos de la Ciudad. De acuerdo con los reclamos que los usuarios efectuaron a través de este medio para visibilizar sus situaciones, el cese del suministro abarca a la zona de Parque Castelli y parte de la localidad de Los Hornos. En este marco, las quejas giran en torno a los problemas que afrontan en sus hogares como consecuencia de la falta de este vital elemento.

"Vivo en 133 y 64 y desde hace tres días no tenemos agua. Según ABSA, el problema fue eléctrico y Edelap está trabajando para solucionarlo. Para cerciorarme que fuera cierto, llamé a Edelap y me dijeron que no tienen registros de este problema que involucra a ABSA", aseguró Mer Rementería, una usuaria que viene padeciendo este corte del mismo modo que las demás familias de ese vecindario de Los Hornos. “La situación en mi casa es complicada”, dijo.

Valeria, a su vez, expresó que desde 131 y 67 que "estamos sin agua desde el jueves y la respuesta de ABSA fue: 'se encuentra fuera de servicio el pozo de 70 y 131 y el rebombeo de 131 y 67 a causa de un problema eléctrico. Por ende puede haber poco o nada de agua. Estamos trabajando junto a la empresa Edelap para solucionar el problema".

Para graficar lo prolongación de este drama de canillas secas, Marcela, una damnificada de 31 y 64, aseguró que "hoy se cumplen 3 días desde que los vecinos de varias cuadras alrededor estamos sin agua". Y agregó que "canalizamos los reclamos en las áreas pertinentes de Absa. Necesitamos que la empresa se ponga a laburar, que se ponga manos a la obra. Dicen que es por un problema eléctrico que tienen que solucionar con Edelap".

Por su parte, Analía se comunicó desde 29 entre 66 y 67 para reclamar por el corte que se extiende desde hace tres días y por el cual -dijo- "ni siquiera pude cargar los tanques ya que no hay presión". "Que tengan en cuenta que es desastroso estar sin agua caliente tanto tiempo con el frío que hace", señaló.

Del mismo modo, Pablo, de 27 y 64, dio cuenta de este faltante al indicar que "desde hace tres días que no tenemos ni una gota de agua en las canillas".

En este marco, voceros de Edelap precisaron que el servicio de energía en las zonas mencionadas "funciona con normalidad". "Si bien ayer se registraron interrupciones momentáneas de muy corta duración por tareas que se realizaron sobre la red, no se registran inconvenientes en el área".