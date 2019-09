¿Qué dijo Lionel Messi de Maradona y Gimnasia?

Tras ganar el prestigioso premio The Best, el capitán del Barcelona se refirió al "Diez" y su vuelta al fútbol argentino como DT del Lobo

Lionel Messi acaba de ganar el premio The Best y tras la ceremonia brindó una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

Allí habló de todo y, como no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre Diego Maradona y su vuelta como DT en Gimnasia, a quien el propio Lío tuvo como entrenador en la Selección Argentina.

¿Qué dijo el mejor jugador del mundo de la actualidad del "Diez"? "Obviamente que me pone muy contento que haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez. Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo", manifestó Lío.

Luego le tocó el turno de hablar del Lobo: " Ahora con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el fútbol argentino, donde creo que tiene que estar".

También fue consultado acerca de si se ve sentado en un banco de suplentes dando indicaciones en un futuro, a lo que respondió: "La verdad es que siempre dije que no, no me veo entrenando. Pero bueno, uno nunca sabe. Después, cuando los veo, pienso que me gusta estar con chicos… intentar formarlos, enseñarles. Pero sinceramente, hoy por hoy no lo veo. De acá a unos años, qué pueda pasar, no lo sé".