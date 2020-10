"Pensé en suicidarme": el drama que vivió Samanta Casais de Bake Off

Samanta Casais fue una de las participantes de la segunda temporada de Bake Off Argentina, uno de los programas más populares que tuvo la televisión argentina este año. Si bien se había coronado campeona del concurso (el envío fue grabado por completo antes de salir al aires), fue descalificada en la gran final por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar en el ciclo y el primer puesto se lo quedó Damián Pier Basile, quien había llegado a la final junto a ella.

Durante el escándalo, la pastelera tuvo una fuerte depresión por las agresiones que recibió en las redes sociales durante varias semanas y se vio obligada a pedir ayuda pedir a profesionales. Más tranquila, en las últimas horas habló con el portal PrimicasYa y aseguró: “Fue necesario estar alejada este tiempo para resguardar un poco mi salud. Todas las cosas que se dijeron me lastimaron mucho”.

Lo más impactante de sus declaraciones fueron los pensamientos que se le cruzaron durante la crisis: "No es divertido desearle la muerte a una persona o decirle barbaridades. Yo llegue hasta pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más... Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando... La mente se me puso en blanco y dije ‘¿si lo termino todo acá?’... Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije ‘no’ porque dejaba a mucha gente sufriendo”.

Durante este mal momento emocional, pudo contar con la ayuda de su pareja, Juan Cruz Recchimuzzi, con quien tiene previsto casarse el 13 de febrero de 2021. “Ese fue el momento en que mi novio me encontró y dijo que iba a llamar ya mismo al psiquiatra. Habló con mi psicólogo, y ahí tuve la entrevista con ambos. Se me medicó y ahí pude salir adelante. Mi novio me ayudó mucho, él también sufrió un montón. Por suerte lo pudimos pasar y todavía me angustia todo porque son heridas que no cierro”, contó.

Samanta, por otro lado, remarcó que estuvo acompañada por psicólogo y un psiquiatra. "No es divertido lo que pasaba, se está jugando con la salud de una persona. Lo digo por mí y por un montón de otras personas. Han habido chicos que sufren eso y algunos hasta se han suicidado. Es un tema para tomarlo con seriedad, somos los únicos que no nos cuidamos como personas”, agregó.

Ahora decidió hacer un relanzamiento de su canal de YouTube con un video en el que les enseñó a sus seguidores a hacer unas donas, “las de Los Simpsons”, según explicó la joven. Y no lo hizo sola: estuvo acompañada nada más y nada menos que por "Pepe Pompín".