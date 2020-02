Piden la reincorporación de una médica de ex soldados

Los miembros de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas, C.E.M.A de La Plata expresaron su preocupación por el desplazamiento de la médica Marisol Amoreo, ex directora del Hospital Interzonal Especializado en Salud Mental y Toxicología de La Plata. “Queremos transmitirle nuestro total apoyo por su gestión al frente de la dirección, gracias a su participación, gozamos de un servicio de excelencia como nunca antes tuvimos los ex combatientes”, se informó.

Amoreo ideó un plan de atención específica y prioritaria para los veteranos de guerra en el marco de la salud mental, psiquiátrica, psicológica y toxicológica.

“Valoramos su actitud profesional, capacidad y compromiso con nuestros problemas, demostradas en años de estrecho vínculo. Por eso solicitamos su reincorporación en el cargo ya que escasean en la región y en el país profesionales formados en la problemática de la posguerra”, se indicó. El martes se le pidió la renuncia al cargo, “nos dejaron sin sus apreciados servicios médicos”, dijeron los ex soldados.