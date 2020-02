La empresa dice que arreglaron la rotura en la usina del Bosque

Mientras la falta de agua parece un problema sinfín en muchas zonas de la región, desde Absa se informó que el cuarto equipo de la Usina Bosque se encuentra en servicio.

Luego de las acciones de montaje que se realizaron en las últimas horas y de haber superado la etapa de prueba y ajuste, el equipo se encuentra en funcionamiento y se anunció que el servicio se normalizaría paulatinamente.

No obstante ayer cumplieron una semana sin agua los vecinos que viven en las torres de 43 y 116.

“Entre las dos altas torres de Diagonal 80, entre 116 y 117, viven 224 familias que también están sin agua. Entre los 6 edificios suman 432 familias; pero hay otros edificios y casas particulares en la zona que tampoco tienen agua”, apuntó un vecino.

También continuaron los reclamos en 20 y 70. “Hace ocho días que no tenemos una gota de agua. Las excusas de la empresa son siempre las mismas, que están reparando alguna usina. No podemos más”, dijo un vecino

A pocas cuadras, en 64 y 15, Olga contó que “hace siete días que no tenemos servicio. Tengo 90 años y mi marido también, necesitamos higienizarnos y no sale ni una gota en toda la casa. Cuando llamo a Absa me dan un número de reclamo pero no veo que vengan a arreglar nada. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar?”.

En 19 y 68 apuntaron que “hay muy poca presión de agua. Los tanques están vacíos y por supuesto que no anda el lavarropas”.

Mientras que Marina, de 7 y 66, dijo: “estoy cansada de la falta de agua y que no nos respondan lo que pasa, lo hacen a propósito los días de más calor. Pero siguen cobrando y cada vez más”.

También llegaron quejas desde Villa Elvira, 79 entre 7 y 8; barrio El Mondongo, 117 y 66; barrio Aeropuerto, 12 entre 606 y 607; diagonal 80 entre 43 y 116; 71 entre 8 y 9, 518 esquina 3 bis, y 77 entre 115 y 116, entre otras.