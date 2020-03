El parate del fútbol lejos de las luces de las grandes ligas y en tiempos muy difíciles

El Coronavirus ha paralizado prácticamente a todo el mundo. Si bien en su mayoría la gente está en cuarentena, en algunos sitios el fútbol se ha ido parando y hoy en las principales ligas europeas (España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia) no hay actividad hasta el venidero mes de abril. Al mismo tiempo, Rusia a pesar de tener algunos casos, se ha mostrado reticente a parar; en otros lugares donde desde nuestro país no se sigue tanto esas Ligas, han ido liberando a los futbolistas.

DESDE GRECIA...

Juan Neira, ex jugador de Gimnasia está jugando en Grecia, y en diálogo con este diario contó, “nosotros el jueves 12 de marzo fue el último día que entrenamos. Veníamos siguiendo lo de la pandemia, habíamos terminado de jugar la fase regular del torneo y se venían los play off. El viernes 12 cuando nos presentamos a entrenar ni nos cambiamos y nos dijeron que nos volviéramos a nuestras casas y que el partido del sábado estaba suspendido hasta nuevo aviso. Y el sábado ya nos avisaron que había cuarentena y que nos teníamos que quedar en casa”.

Instalado al sur de Grecia, en la Isla de Creta, el atacante argentino añadió, “teniendo en cuenta los casos de Italia y España acá se anticiparon un poco, aunque no hay tantos casos como en el resto de Europa. Yo vivo acá en la Isla y me han dicho que hay abajo de diez casos, pero bueno, estamos haciendo la cuarentena obligatoria igual”. Enseguida Neira agrega, “es como todo, al principio uno no cae hasta que tomás dimensión de todo. Acá tengo que decir que se respetó muy bien lo de la cuarentena, nos mandaron a casa enseguida. Uno al principio podía salir a correr, pero ahora nos dijeron que si salíamos, saliéramos con formularios, pero ya están las autopistas cerradas. Así que estamos en cuarentena con la familia y tratando que pase este difícil momento”.

Buscando de pasarlo en familia y sin olvidarse de lo que ocurre en nuestro país dice, “nosotros estamos bien. Yo con mi señora, mis hijos, está mi madre también, así que se sobrelleva. Vemos todo el día las noticias de Argentina, queremos saber de los amigos, la familia y estamos prendidos al noticiero de allá más que nada”.

PASANDO POR CHIPRE...

Lejos de las grandes Ligas, las experiencias se van sucediendo, como desde estas mismas páginas contamos la historia de Andrés Yllana para salir de Eslovenia donde está trabajando como entrenador. Otro ex Mens Sana, como Federico Rasic, también logró salir con lo justo y volver a la Argentina donde mantiene una cuarentena, procedente de Chipre.

El delantero le comentó a este medio, “me vine para Argentina bastante justo, un par de semanas antes que cierren la frontera, así que puedo decir que entré bastante justo. Rescindí contrato con el Club, después me tuve que quedar unos días resolviendo unos asuntos y me volví”, afirma Rasic, quien hasta hace poco actuó en el Pafos FC de la Primera División de Chipre.

“El fútbol allá se paró hace un par de semanas. Sigo estando en contacto, hay mucha preocupación”

Federico Rasic,

recién llegado de Chipre

El Flaco comentó, “el fútbol allá se paró hace un par de semanas, sigo en contacto con algunos compañeros que me van contando como está todo, y lógicamente hay mucha preocupación”. Tiempo atrás el delantero supo pasar por el fútbol de Rusia donde el panorama es otro. “Tengo entendido que el fútbol sigue allá, no he hablado con nadie porque con los que yo jugaba también se fueron de Rusia, pero se que el Coronavirus no es inconveniente allá”, dice el Flaco, que por estas horas está en cuarentena en nuestra ciudad y disfruta de sus hijos Simón y Dante.

... A BANGLADESH

Son las 14: 15 de otro día soleado en cuarentena en nuestro país; en Bangladesh son las 23:15 y el futbolista Nicolás Delmonte atiende a este medio. Este cordobés que supo llegar a la primera de Independiente, tiene experiencia en haber pasado en ligas de Albania, Malasia, España y desde hace meses defiende la camiseta del Bashundhara Kings, donde fue campeón a fines del año pasado. El defensor desde aquel exótico fútbol, lejos de su Córdoba natal cuenta, “la Liga se paró hace unos días y por el momento no se sabe nada. No estamos entrenando y a fin de mes creo que se reúnen para tomar medidas y decidir algo, mientras tanto esto es un caos”.

El jugador argentino sigue contando, “acá terminamos el día 15, por ahí no se toma mucha conciencia. Ahora estamos en cuarentena, algunos comercios cerraron, pero no todos. Las escuelas cerradas por 15 días, pero realmente es difícil controlar los casos, hay mucha gente y pocos medios. Mientras tanto los compañeros están en sus casas porque nos dieron unos días libres de no entrenar”. Nico enseguida agrega, “yo estoy bien, dentro de mi casa lo más posible y atento a lo que pueda llegar a pasar y lo que nos vaya diciendo el Club. La verdad es que si esto se complica mucho, me quisiera ir y mi novia también”, dice sabiendo que el panorama es muy diferente a cuando llegó con sus sueños a cuesta.

Desde lejos quiere estar atento también a lo que ocurre en Argentina, y Delmonte dice, “leo los diarios on line, veo que hay muchos detenidos, que allá también hay poca conciencia. Espero que no sea tarde y no pase lo de España o Italia. Muchos países pararon el fútbol antes que acá, dicen que hay 20 casos, pero bueno, eso es incomprobable”, cierra con una sonrisa.