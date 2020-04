Opinan los lectores

Gastos en luz, gas y agua

Miguel Angel Reguera dice: “El cumplimiento responsable del aislamiento preventivo contra el coronavirus, lleva a que obligatoriamente las familias permanezcan en sus hogares utilizando al máximo las posibilidades que les brindan los aparatos eléctricos para trabajar desde casa, para hacer tareas para la escuela, para entretenimiento, lo que insumirá un enorme gasto en energía eléctrica que se verá reflejado en las próximas facturas. El lavarse las manos frecuentemente, como las otras tareas de higiene personal y doméstica replicarán ese gasto en agua y no hay que descartar el mayor insumo en gas como consecuencia de tener que cocinar, beber infusiones que acompañan la tarea, etc. Es necesario pues que el Gobierno también intervenga en la definición de estas tarifas por servicios públicos, prorrateando el pago y no aplicando recargos por consumos excesivos en comparación con otros periodos”.