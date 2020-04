AFA y la SAF proponen finalizar la temporada

Ante la incertidumbre reinante dentro de un contexto marcado por el coronavirus, donde las decisiones se modifican minuto a minuto, todo parece indicar que tanto AFA como la próximamente extinta Superliga, habrían llegado a un acuerdo.

El mismo, validado por la mayoría de los dirigentes, tiene como objetivo ponerle punto final a la iniciada Copa de la Superliga, cancenlando así la temporada 2020/2021.

El fundamento se encuentra en la incertidumbre propiamente dicha; y es que los especiales de la salud explican que no se podrá desarrollar la competencia oficial hasta, por lo menos, agosto.

De esta manera, la Copa que ya tuvo su primera jornada no se completará, a la vez que con la conclusión de la temporada, los descensos quedarán suspendidos.

En cuanto a la parte alta de la tabla, la clasificación a las competencias internacionales saldrá del total general disputado, incluyendo aquel único partido por Copa Superliga.

Así, los equipos ubicados en las primeras cuatro posiciones, clasificarán a la Copa Libertadores (Boca, River, Racing y Argentinos); mientras que del quinto al décimo irán a la Sudamericana (Vélez, San Lorenzo, Newell´s, Talleres, Defensa y Lanús).

La determinación será oficial la próxima semana, de acuerdo a lo que se informó.

D´ONOFRIO NO ES OPTIMISTA

Por su parte, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, anunció anoche que presume que la actividad futbolística profesional “hasta septiembre no vuelve”, a raíz de la pandemia del coronavirus.

“Hasta septiembre el fútbol no vuelve; hasta que no llegue mediados de la primavera, el fútbol no empezará. Entiendo todo lo que se sufre, pero creo que del ridículo no se puede volver”, expresó en forma lacónica el mandamás de la entidad de Núñez.

“No se puede hacer futurología pero tengo la sensación de que esta Copa de la Superliga no se jugará más y la AFA debe tomar una decisión en estos días” agregó el dirigente ‘millonario’, en declaraciones formuladas a una radio porteña.

D’Onofrio también aportó que si el certamen no se completa “se podría decir que no hay descensos”, dijo.

El máximo dirigente Millonario también contó sobre los reclamos de pagos: “Está la pandemia económica y eso está en evidencia, pero nosotros no le vamos a reclamar a los clubes que son acreedores y le intentaremos cumplir a los que le debamos, es una cadena y veremos qué sucederá”, confió.