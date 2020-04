El coronavirus significa para el deporte un golpe más fuerte que el de las Guerras

La pandemia del coronavirus le ha significado al deporte un golpe que sólo podría ser comparado con los proporcionados por las dos guerras mundiales, aunque la presente crisis del Covid-19 seguramente está por encima de los referidos acontecimientos ya que determinó la paralización casi absoluta de las competencias en todas sus disciplinas. Fútbol, básquet, tenis, rugby, atletismo, boxeo, golf, ciclismo, artes marciales... Nada quedó en pie ni bien el virus comenzó a circular por todo el planeta causando un número de víctimas suficiente como para ordenar un aislamiento generalizado.

Ni las guerras mundiales ocasionaron entonces un daño semejante, porque en oportunidad de aquellos conflictos, las reacciones no llegaron tan lejos, tanto en la vida cotidiana, como en el deporte, que en algunas regiones no sufrieron alteraciones, o las mismas fueron menores, en competencias de interés popular, como el fútbol, el básquet o el ciclismo. Esto que ocurre en la actualidad no estuvo en los pronósticos de ningún país, empezando por los hombres encargados de gobernarlos.

PRIMER GOLPE

La Primera Guerra Mundial frenó buena parte del deporte europeo entre los años 1914 y 1918. Los torneos de tenis de Roland Garros y Wimbledon, por ejemplo, no se desarrollaron en forma repetida y el Tour de Francia tampoco se corrió hasta 1919. Las Ligas de fútbol también se interrumpieron en el viejo continente, aunque en Inglaterra el torneo de 1914/1915 se llegó a disputar, supuestamente como distracción para el pueblo. En ese marco, no fueron pocos los futbolistas enrolados en los ejércitos de las naciones contendientes, algunos de los cuales murieron en los campos de batalla.

El panorama fue similar cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, y en este caso la Liga inglesa se canceló con solo tres fechas disputadas, y apenas si se mantuvieron en pie algunos torneos regionales con una limitación de asistencia de público a 8.000 espectadores por temor a bombardeos. Con la referida excepción de Inglaterra, los principales campeonatos europeos continuaron su actividad durante ese período.

Por aquellos tiempos, en Estados Unidos se continuó con la temporada de béisbol masculino y se le dio impuso al femenino, limitándose las competencias deportivas en la costa oeste por temor a bombardeos.

Siguiendo con Inglaterra, el boxeo siguió teniendo mucha presencia. Joe Louis, estadounidense, fue uno de los grandes campeones. Como ocurría con el fútbol, en el deporte de los puños también se producían muchas peleas entre boxeadores alemanes e italianos.

Este cuadro de situación deja claro que el fútbol en particular, y el deporte en general, no se interrumpió tan abarcativamente ni en las más amargas circunstancias, que por el contrario, en los tiempos que corren, determinó

lo que se trató de evitar hasta que las circunstancias pudieron más: la reprogramación de los Juegos Olímpicos de

Tokio 2020, una justa deportiva cuya realización parecía inamovible cada cuatro años después de apenas tres excepciones: por la Primera Guerra Mundial los anunciados para 1916, y por la Segunda, las ediciones correspondientes a 1940 y 1944.

EL SEGUNDO, MAS FUERTE

La Segunda Guerra Mundial dejó también sin efecto los Mundiales de fútbol correspondientes a los años 1942 y 1946, el primero de los cuales tenía a Alemania como principal aspirante a la organización. La asamblea general de la FIFA que iba a elegir la próxima sede tenía fecha de realización en mayo de 1940 en Luxemburgo pero el año anterior, 1939, se desató el conflicto y al observar los responsables que el mismo no tenía una rápida finalización, no sólo fue suspendida la reunión sino que decidieron no llevar a cabo la Copa del Mundo 1942.

La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, por lo tanto, debido a esto tampoco se realizó el Mundial de 1946 y la FIFA, una vez culminado el enfrentamiento armado, decidió que se reanudara lo antes posible la competencia, pero con un problema: la guerra había dejado enormes daños económicos, la mayoría de los países europeos estaban devastados, sin capacidad para diagramar un certamen tan significativo.

Por eso el 1 de Julio de 1946 la FIFA celebró el congreso en Luxemburgo con la presencia de 34 Asociaciones, donde se eligió como sede del Mundial 1950 a Brasil, y al mismo tiempo se le concedió a Suiza la organización de 1954.

En líneas generales, las guerras no alteraron la vida deportiva de los países que no se involucraron en forma directa, entre ellos Argentina, en una época plagada de suspicacias y donde por ejemplo en 1939 se consagró campeón Independiente, con River, Huracán, Newell’s, San Lorenzo, Boca, Racing, Estudiantes, Vélez y Central completando los primeros diez, y en 1942 mostró a River en lo más alto, con “La Máquina” en su esplendor consagrándose con un empate de visitante en cancha de Boca, aventajando a San Lorenzo, Huracán, Newell’s, Boca y Estudiantes.

UNO QUE NADIE ESPERABA

Fútbol, básquet, béisbol, ciclismo, rugby, tenis, esgrima, patinaje artístico sobre hielo y halterofilia (levantamiento de pesas) eran por aquellos tiempos los deportes más practicados, aunque en condiciones que obvio nada tienen que ver con las actuales. Los sistemas de entrenamiento, el equipamiento... Todo se fue perfeccionando en la búsqueda de su máximo potencial. En ese marco aparecieron nuevos deportes, surgió el concepto de récord deportivo, los resultados pasaron a tener cada vez más importancia, sea por éxitos o fracasos, y algunas manifestaciones reservadas para las clases altas bajaron a la gente común.

De este modo, empezaron a crearse organizaciones nacionales, reglamentos estandarizados, y celebraciones deportivas esporádicas se transformaron en Ligas que a partir de los medios de comunicación masivos, como la radio, la televisión y por último internet, alcanzaron una dimensión que superó largamente lo que era un espectáculo reservado para los deportistas y los espectadores que pudieran ingresar a un estadio.

El profesionalismo se encargó del resto: millones de personas pasaron a ser testigos, en forma directa o indirecta, de competencias protagonizadas por representantes de una estructura que pasó a mover millones, convirtiendo a los deportistas en figuras sociales, y a la publicidad como un motor que terminó de estructurar ese mundo que ahora perdió movimiento a causa de la pandemia del coronavirus, esa crisis que sorprendió a todos.

Nada ni nadie quedó al margen de las consecuencias que van más allá de lo meramente deportivo, porque la economía que alimenta cada uno de estos mundos sufrió daños muy grandes ni bien los organismos encargados de su despliegue resolvieron hacer un paréntesis para resguardar la integridad de sus protagonistas, y un breve repaso por cada uno de los deportes permite anunciar pérdidas suficientes como para hacer tambalear, o derrumbar, cualquier caja.

La Superliga del fútbol argentino en principio sufrirá una baja des 38 millones de dólares, la Liga de España 2.000 millones, la postergación de los Juegos Olímpicos causará gastos por 2.700 millones, la NBA 500 millones, con casi 2.000.000 de pérdida para cada una de las franquicias por partido suspendido, la Fórmula Uno está dejando de percibir 160 millones y la ATP, por los torneos de tenis suspendidos, entre ellos Wimbledon, 500 millones de dólares.

Como dejan ver las interrupciones en el normal desarrollo de la mayor parte de las disciplinas deportivas, a nivel mundial, y los números en rojo que complican a las organizaciones de cada uno de los deportes, por más que las Guerras Mundiales significaron dos golpes muy fuertes para el deporte, esta crisis causada por el Covid-19, que sería el tercero en orden cronológico, dejará secuelas más graves, de las cuales costará recuperarse. Y esta vez no se trata de un número limitado de deportes, países o continentes, sino de todos y cada uno.