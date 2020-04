La suspensión de los descensos marca una grieta entre los clubes

Nicolás Russo, presidente de Lanús, y Andrés Fassi, titular de Talleres de Córdoba, representan con exactitud las diferencias que por estas horas separan a los clubes de Primera tras el anuncio formalizado por Claudio Tapia, el número uno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respecto del punto final, por adelantado, de la temporada 2019/2020, y la interrupción de los descensos hasta 2022, frente a los interrogantes causados por la pandemia del coronavirus.

Esta reestructuración del fútbol argentino será anunciada hoy, en oportunidad de una programada reunión de Comité Ejecutivo, y según sospechó Tapia, la votación no tendrá el consenso unánime de los representantes de cada uno de los clubes, básicamente porque a un sector encontrará favorecido por la medida, entre ellos a los últimos tres de la tabla de los promedios, y a otro afectados, como el caso de Estudiantes, por clasificaciones a torneos internacionales que no podrán concretar en las fechas de la Copa Superliga que no se disputarán.

En ese contexto, y tomando distancia de las referidas cuestiones, porque “será difícil que se pueda volver a entrenar antes del 30 de junio”, Nicolás Russo adelantó que “siendo optimistas, en julio podríamos entrenar y de ahí necesitamos 45 días para que los jugadores se preparen”, razón por la cual redondeó que “todos los dirigentes estamos de acuerdo en que no haya descensos”.

Atento a las consecuencias económicas que causará la interrupción de los campeonatos, el mandatario de la entidad Granate alertó que “hay que tener cuidado porque algunos clubes de Primera y, también del ascenso, pueden llegar a desaparecer si no se manejan bien en esta situación tan particular”, y terminó completando su pensamiento en los siguientes términos: “Lo más adecuado sería que no haya descensos hasta 2022, para acomodar la economía de los clubes”.

Por el contrario, Andrés Fassi respondió al cuadro de situación descripto por la AFA que “sería retroceder 10 años más” y en ese marco confesó que en una reunión mantenida con Marcelo Tinelli, principal referente de la Superliga Argentina “le dije que no estaba de acuerdo con que no haya descensos”.

“LOS TEMAS NO SE TOCAN EN REUNIONES”

El alto directivo de la institución de Córdoba, que en los últimos días elaboró un programa de entrenamientos para que la vuelta a los entrenamientos, alertó además sobre su “preocupación” porque “los temas no se tocan en las reuniones, o se llega y está todo orquestado”.

Horas antes que Claudio Tapia formalizara el anuncio que hoy se haría oficial, Rodolfo D’Onofrio, como presidente de River, había considerado que “esta Copa Superliga no se va a jugar nunca, finalmente va a quedar en la nada, porque ¿en qué momento se va a jugar?”, resumió.

Asimismo, y respecto de los pormenores, destacó, coincidiendo aquí con Jorge Ameal, de Boca, que está “a favor de los descensos”, aunque curiosamente reconoció que “sería injusto mandar a la Primera Nacional a equipos que no tuvieron la posibilidad de jugar sus partidos para defender dentro de la cancha la continuidad en Primera”.